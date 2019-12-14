Головна Новини
14 грудня • оновлено в 14:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська

Біг за маршруткою: в Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом

789
Читати матеріал російською

У Дніпрі 13 грудня на проїзді Олександра Гальченка нетверезий пішохід потрапив в аварію.

Намагаючись наздогнати маршрутку, чоловік вискочив на проїжджу частину і потрапив під колеса Mercedes. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскольте до кінця сторінки).

У Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом

У Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом

onedio

Новини
Ставляться як до собак: спливли моторошні подробиці знущань в інтернаті Дніпропетровщини

За попередньою інформацією, Mercedes їхав по проїзду Олександра Гальченка в сторону вулиці Панікахи. Намагаючись зупинити маршрутку, яка рухалась в напрямку проспекту Богдана Хмельницького, нетверезий пішохід раптово вибіг на дорогу. Водій іномарки не встиг загальмувати і збив чоловіка.

З місця аварії потерпілого з розбитою головою і травмою ноги відвезла "швидка". На місці події працювали патрульні і слідчий по ДТП.

У Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом

У Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом

інформатор

У Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом

У Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом

інформатор

У Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом

У Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що автобус з Дніпра потрапив в ДТП по дорозі до Польщі. В результаті аварії постраждали чотири людини. Найбільше "дісталося" водієві.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП отримав травму
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги