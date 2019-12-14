Біг за маршруткою: в Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом

У Дніпрі 13 грудня на проїзді Олександра Гальченка нетверезий пішохід потрапив в аварію.

Намагаючись наздогнати маршрутку, чоловік вискочив на проїжджу частину і потрапив під колеса Mercedes. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскольте до кінця сторінки).

У Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом onedio

За попередньою інформацією, Mercedes їхав по проїзду Олександра Гальченка в сторону вулиці Панікахи. Намагаючись зупинити маршрутку, яка рухалась в напрямку проспекту Богдана Хмельницького, нетверезий пішохід раптово вибіг на дорогу. Водій іномарки не встиг загальмувати і збив чоловіка.

З місця аварії потерпілого з розбитою головою і травмою ноги відвезла "швидка". На місці події працювали патрульні і слідчий по ДТП.

У Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом інформатор

У Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом інформатор

У Дніпрі сталася жахлива ДТП з пішоходом інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що автобус з Дніпра потрапив в ДТП по дорозі до Польщі. В результаті аварії постраждали чотири людини. Найбільше "дісталося" водієві.

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