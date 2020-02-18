Без голови і кінцівок: у Кривому Розі в ставку виловили труп жінки. Фото 18+

У вівторок, 18 лютого, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на березі ставка біля авторинку Термінал виявили труп жінки.

Тулуб без голови і кінцівок було заховано в поліетиленовому пакеті. Розслідуванням жорстокого вбивства зайнялися правоохоронці, повідомляє Перший міський.

Відомо, що пакет помітив криворіжанин, який проходив повз водойми. Він спробував витягнути його на берег, проте поліетилен порвався. Як виявилося, всередині нього знаходився фрагмент жіночого тіла. Містянин відразу ж повідомив про знахідку в поліцію.

У Кривому Розі знайшли труп жінки 1news.zp.ua

Попередньо, померлій було близько 50 років. Розслідуванням її загибелі зайнялися правоохоронці. Незабаром в ході огляду прилеглих територій їм вдалося знайти руку. Кінцівка знаходилася в ставку поряд з оптовим ринком.

Увага! Фото 18+

У Кривому Розі знайшли труп жінки Перший міський

У Кривому Розі знайшли труп жінки Перший міський

У Кривому Розі знайшли труп жінки Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під колесами авто загинув відомий ведучий і організатор заходів Олександр Усачов. Чоловіка з донькою на плечах збили на пішохідному переході, "тікаючи" від поліції.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал