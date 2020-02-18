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18 лютого • оновлено в 15:09
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Без голови і кінцівок: у Кривому Розі в ставку виловили труп жінки. Фото 18+

1.1т
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У вівторок, 18 лютого, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на березі ставка біля авторинку Термінал виявили труп жінки.

Тулуб без голови і кінцівок було заховано в поліетиленовому пакеті. Розслідуванням жорстокого вбивства зайнялися правоохоронці, повідомляє Перший міський.

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Відомо, що пакет помітив криворіжанин, який проходив повз водойми. Він спробував витягнути його на берег, проте поліетилен порвався. Як виявилося, всередині нього знаходився фрагмент жіночого тіла. Містянин відразу ж повідомив про знахідку в поліцію.

У Кривому Розі знайшли труп жінки

У Кривому Розі знайшли труп жінки

1news.zp.ua

Попередньо, померлій було близько 50 років. Розслідуванням її загибелі зайнялися правоохоронці. Незабаром в ході огляду прилеглих територій їм вдалося знайти руку. Кінцівка знаходилася в ставку поряд з оптовим ринком.

Увага! Фото 18+

У Кривому Розі знайшли труп жінки

У Кривому Розі знайшли труп жінки

Перший міський

У Кривому Розі знайшли труп жінки

У Кривому Розі знайшли труп жінки

Перший міський

У Кривому Розі знайшли труп жінки

У Кривому Розі знайшли труп жінки

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під колесами авто загинув відомий ведучий і організатор заходів Олександр Усачов. Чоловіка з донькою на плечах збили на пішохідному переході, "тікаючи" від поліції.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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