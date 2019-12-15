Авто згоріло, водій загинув: в Дніпрі трапилася страшна ДТП. Фото

15 грудня, близько 5:00, в Дніпрі на Набережній Перемоги Merсedes в'їхав в електроопору і зніс її. Слідом в в перше авто в'їхала Toyota.
Mercedes згорів, його водій загинув. Детальніше про це повідомляє Інформатор.
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
За попередніми даними, Merсedes рухався по Набережній Перемоги в бік Січеславської Набережної. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи.
ДТП на Набережній Перемоги
Інформатор
Merсedes в'їхав в електроопору і зніс її
Інформатор
Загинув водій Merсedes
Інформатор
Merсedes загорівся, свідки події витягнули з нього водія. На місце прибуло 2 екіпажі швидкої допомоги, але врятувати чоловіка не вдалося.
Свідки намагалися врятувати потерпілого
Інформатор
На місці події працювали рятувальники
інформатор
Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи
Інформатор
Також на місце прибули бригади 1 пожежно-рятувальної частини. Вони загасили згорілий Merсedes. Патрульні перекрили дорогу в напрямку Січеславської Набережної.
Патрульні перекрили дорогу
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі сталася масштабна ДТП.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!