Авто згоріло, водій загинув: в Дніпрі трапилася страшна ДТП. Фото

15 грудня, близько 5:00, в Дніпрі на Набережній Перемоги Merсedes в'їхав в електроопору і зніс її. Слідом в в перше авто в'їхала Toyota.

Mercedes згорів, його водій загинув. Детальніше про це повідомляє Інформатор.

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі Інформатор

За попередніми даними, Merсedes рухався по Набережній Перемоги в бік Січеславської Набережної. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи.

ДТП на Набережній Перемоги Інформатор

Merсedes в'їхав в електроопору і зніс її Інформатор

Загинув водій Merсedes Інформатор

Merсedes загорівся, свідки події витягнули з нього водія. На місце прибуло 2 екіпажі швидкої допомоги, але врятувати чоловіка не вдалося.

Свідки намагалися врятувати потерпілого Інформатор

На місці події працювали рятувальники інформатор

Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи Інформатор

Також на місце прибули бригади 1 пожежно-рятувальної частини. Вони загасили згорілий Merсedes. Патрульні перекрили дорогу в напрямку Січеславської Набережної.

Патрульні перекрили дорогу Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі сталася масштабна ДТП.

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