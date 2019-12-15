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15 грудня • оновлено в 10:38
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Авто згоріло, водій загинув: в Дніпрі трапилася страшна ДТП. Фото

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15 грудня, близько 5:00, в Дніпрі на Набережній Перемоги Merсedes в'їхав в електроопору і зніс її. Слідом в в перше авто в'їхала Toyota.

Mercedes згорів, його водій загинув. Детальніше про це повідомляє Інформатор.

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

Інформатор

За попередніми даними, Merсedes рухався по Набережній Перемоги в бік Січеславської Набережної. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи.

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ДТП на Набережній Перемоги

ДТП на Набережній Перемоги

Інформатор

Merсedes в'їхав в електроопору і зніс її

Merсedes в'їхав в електроопору і зніс її

Інформатор

Загинув водій Merсedes

Загинув водій Merсedes

Інформатор

Merсedes загорівся, свідки події витягнули з нього водія. На місце прибуло 2 екіпажі швидкої допомоги, але врятувати чоловіка не вдалося.

Свідки намагалися врятувати потерпілого

Свідки намагалися врятувати потерпілого

Інформатор

На місці події працювали рятувальники

На місці події працювали рятувальники

інформатор

Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи

Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи

Інформатор

Також на місце прибули бригади 1 пожежно-рятувальної частини. Вони загасили згорілий Merсedes. Патрульні перекрили дорогу в напрямку Січеславської Набережної.

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Патрульні перекрили дорогу

Патрульні перекрили дорогу

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі сталася масштабна ДТП.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія авто новини смерть
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