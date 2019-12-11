Головна Новини
11 грудня • оновлено в 16:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Авто перевернулося й загорілося: у Дніпрі трапилася жахлива ДТП з потерпілими. Фото та відео

Читати матеріал російською

У Дніпрі 11 грудня на вулиці Космічній зіткнулися два легкових автомобіля.

Від удару одна з машин перекинулася на дах і загорілася. Про це повідомили в Telegram-каналі "Дніпро оперативний".

У Дніпрі трапилася жахлива ДТП з потерпілими

У Дніпрі трапилася жахлива ДТП з потерпілими

Фото очевидця

Новини
Вилетів на зустрічну: в Дніпрі трапилася серйозна ДТП з переворотом. Фото

Розтрощені автомобілі розкидало на дорозі за кілька десятків метрів один від одного. За попередньою інформацією, в аварії не обійшлося без потерпілих, проте про характер і тяжкість їхніх травм не повідомляється.

Наразі на місці працюють поліція, медики та рятувальники. Займання перевернутого автомобіля ліквідували. Деталі події з'ясовуються.

На цій ділянці рух транспорту сильно ускладнено.

Інформація оновлюється.

ДТП на Космічній

ДТП на Космічній

Telegram-канал "Дніпро оперативний"

ДТП на Космічній

ДТП на Космічній

Інформатор

ДТП на Космічній

ДТП на Космічній

Інформатор

ДТП на Космічній

ДТП на Космічній

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі жінка травмувалася через несправність в швидкісному трамваї. "Швидка", що приїхала на виклик, покинула потерпілу через відмову роздягнутися на холоді.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги