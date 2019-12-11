Авто перевернулося й загорілося: у Дніпрі трапилася жахлива ДТП з потерпілими. Фото та відео

У Дніпрі 11 грудня на вулиці Космічній зіткнулися два легкових автомобіля.

Від удару одна з машин перекинулася на дах і загорілася. Про це повідомили в Telegram-каналі "Дніпро оперативний".

У Дніпрі трапилася жахлива ДТП з потерпілими Фото очевидця

Розтрощені автомобілі розкидало на дорозі за кілька десятків метрів один від одного. За попередньою інформацією, в аварії не обійшлося без потерпілих, проте про характер і тяжкість їхніх травм не повідомляється.

Наразі на місці працюють поліція, медики та рятувальники. Займання перевернутого автомобіля ліквідували. Деталі події з'ясовуються.

На цій ділянці рух транспорту сильно ускладнено.

Інформація оновлюється.

ДТП на Космічній Telegram-канал "Дніпро оперативний"

ДТП на Космічній Інформатор

ДТП на Космічній Інформатор

ДТП на Космічній Інформатор

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