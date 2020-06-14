Аварія з переворотом на набережній в Дніпрі: з'явилося відео зіткнення

З'явилося відео аварії з переворотом на набережній в Дніпрі

У суботу, 13 червня, в Дніпрі на вулиці Січеславською Набережній Volkswagen виїхав на зустрічну смугу руху і вдарив Toyota, від чого авто перекинулося на дах.

З місця аварії постраждалих забрала швидка допомога. За попередньою інформацією, загрози їхньому життю немає, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На відео видно, що перед Volkswagen їхала Skoda, водій якої різко зупинився, оскільки кілька машин попереду нього створили тягучку.

З'явилося відео аварії з переворотом на набережній в Дніпрі

Чоловік за кермом Volkswagen не встиг зорієнтуватися і натиснув на гальмо, після чого автомобіль виїхав на зустрічну смугу руху і вдарив мікроавтобус Toyota, який рухався йому назустріч.

На відео також видно, що пасажири мікроавтобуса після зіткнення намагалися самостійно вибратися через вікна автомобіля.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на набережній перекинувся мікроавтобус. В результаті аварії постраждали три людина – двоє дорослих і одна дитина.