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13 листопада • оновлено в 07:27
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4 роки не на зв'язку: поліція розшукує зниклу емігрантку з Дніпра. Фото

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У розшук оголошено 34-річну жінку з Дніпра, яка безслідно зникла після виїзду з країни.

В останній раз зникла виходила на зв'язок в 2015 році. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Поліція розшукує зниклу 34-річну Дніпрянку

Поліція розшукує зниклу 34-річну Дніпрянку

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Відомо, що мешканка Соборного району Дніпра Ольга Кушнір влітку 2015 року знаходилася на лікуванні в реабілітаційному центрі "Відродження", що в Краснодарі Російської Федерації.

З цього часу рідні втратили з нею зв'язок. На сьогодні місцезнаходження жінки невідомо.

Поліція розшукує зниклу 34-річну Дніпрянку

Поліція розшукує зниклу 34-річну Дніпрянку

ГУ НП в Днепроетровск області

Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про Ольгу Кушнір, звернутися в Соборне відділення поліції Дніпра, або повідомити за телефонами "102" або (097) 642-34-22.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині пропав підліток. Хлопця шукають з 9 листопада. 15-річний розшукуваний родом з Калинівки.

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Місце
Україна Дніпро
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