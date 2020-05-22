За чоловіками помітили дивну звичку під час їжі. Відео

Користувачі відеосервісу TikTok поділилися дивною звичкою своїх батьків під час перекусу снеками.

Чоловіки старшого віку спершу трясуть горішки в руці і тільки після цього відправляють їх в рот (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як їдять снеки чоловіки старшого віку

Виявилося, що так роблять багато чоловіків, про що свідчать опубліковані ролики.

Блогери підтвердили, що в їх сім'ях батьки спершу засипають перекус в долоню, потім трясуть його, а тільки потім їдять.

Один з користувачів навіть зняв пародійне відео на цю тему. Він представив себе на місці батька, який намагається їсти мигдаль як звичайна людина, однак у нього нічого не виходить.

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Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше знімки з нібито закривавленим обличчям стали трендом в соцмережах Instagram і TikTok під час карантину через коронавірус.