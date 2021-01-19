Випадкове приватне повідомлення про молоко від "Укрзалізниці" спровокувало флешмоб у мережі

Одна зі співробітниць "Укрзалізниці", яка веде офіційний Telegram-канал компанії, помилково опублікувала приватне повідомлення.

У пості SММниця попередила, що вже поставила новину і збігає за молоком. Це викликало цілий флешмоб у мережі, а коли в компанії помітили помилку, то пожартували над собою (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Поставила на фб (Facebook) "приміські", наступну (новину) поставлю через годину – за молоком збігаю", – йшлося в тексті.

Видалений пост "Укрзалізниці".

Користувачі мережі встигли помітити це і зробити скріншот. У самій компанії з гумором відреагували на ситуацію: "Ситуація під контролем: молоко встигли купити і випити. Було смачно. До речі, нам приємно, що ви уважно стежите за новинами "Укрзалізниці".

Реакція "Укрзалізниці" на помилку.

Після цього в соцмережах почався флешмоб, до якого приєдналися інші компанії: "Укрпошта", "Театр на Подолі", Prozorro.

Хтось написав, що пост закинув і пішов за хлібом, а хтось, що про "перемогу" вже написали, завтра – про "зраду", а зараз потрібно поїсти.

Реакція Prozorro.

Реакція "Театру на Подолі".

Реакція "Укрпошти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розсмішила відповідь представника "ПриватБанку" обуреному клієнту.

"Весь день е**сь з ПриватБанком, а могла б із тобою", – написала CosmopolitUa. "А ми думаємо,що ж так палити хочеться..." – відповіли їй у Twitter-акаунті фінустанови.