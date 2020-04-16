Від засмаглого до блідого: Путіна викрили у використанні двійника. Фото

Марина Ліснічук Курйози 23:48, 16.04.2020

Президента Росії Володимира Путіна вкотре викрили у використанні двійника, помітивши разючі відмінності у його зовнішності.

Нюанс помітив український політолог, блогер Олексій Голобуцький. В своєму Telegram-каналі він також опублікував порівняльні знімки.

Зокрема, на одному з них глава РФ зображений 16 квітня на нараді в Ново-Оґарьово, а на іншому – минулого тижня, коли він виступав на нараді в режимі відеоконференції щодо поширення в країні коронавірусу.

Путіна викрили у використанні двійника

"На вахту до Пасхи виставили найкращого Путіна – підтягнутого і засмаглого! Порівняно з минулотижневим – блідим, аж синім, і обрезклим, – дійсно святковий варіант", – написав Голобуцький.

Зміни у зовнішності Путіна
t.me/allgolobutsky
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Як писав OBOZREVATEL, російські журналісти показали, як змінювався зовнішній вигляд президента РФ Володимира Путіна за 20 років його перебування при владі.

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