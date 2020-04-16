Від засмаглого до блідого: Путіна викрили у використанні двійника. Фото
Президента Росії Володимира Путіна вкотре викрили у використанні двійника, помітивши разючі відмінності у його зовнішності.
Нюанс помітив український політолог, блогер Олексій Голобуцький. В своєму Telegram-каналі він також опублікував порівняльні знімки.
Зокрема, на одному з них глава РФ зображений 16 квітня на нараді в Ново-Оґарьово, а на іншому – минулого тижня, коли він виступав на нараді в режимі відеоконференції щодо поширення в країні коронавірусу.
"На вахту до Пасхи виставили найкращого Путіна – підтягнутого і засмаглого! Порівняно з минулотижневим – блідим, аж синім, і обрезклим, – дійсно святковий варіант", – написав Голобуцький.
Як писав OBOZREVATEL, російські журналісти показали, як змінювався зовнішній вигляд президента РФ Володимира Путіна за 20 років його перебування при владі.