У Харкові депутат попросився в комісію з "найбільш корупційної сфери". Відео курйозу

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Анатолій Родзинський поскаржився, що його не обрали в комісію, яка займається "найбільш корупційною сферою".

Про це він заявив на першій сесії восьмого скликання 9 грудня. Фрагмент виступу з курйозним моментом опубліковано в Telegram-каналі Perepichka News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Йшлося про комісії з архітектури й земельних відносин, до якої його не внесли.

Виступ Родзинського на сесії міськради Харкова. Кадр відео

"Тут голова сказала, що врахували побажання депутатів про внесення до комісій. Так ось, це не правда, тому що я залишав побажання, щоб мене внесли до комісії з архітектури й земельних відносин, тому що це найбільш корупційна сфера", – сказав депутат.

Остання фраза Родзинського викликала сміх у залі.

"Ніколи ще Штірліц не був таким близьким до провалу", – сказано в коментарі під відео.

Пост Perepichka News.

Також користувачі назвали це обмовкою за Фройдом.

Реакція користувачів Telegram на виступ Родзинського.

(Відео – Telegram Perepichka News

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня обраний мер Харкова Геннадій Кернес заочно отримав повноваження голови міськради. Також його обов'язки поки виконуватиме колишній секретар міськради та його "права рука" Олександр Новак.