Журнал The New Yorker підсумував 2020-й забавною обкладинкою, де всі шукають Путіна. Фото

Популярне американське видання The New Yorker випустило останній друкований номер у поточному році, присвятивши обкладинку 2020-му, що йде.

Зображенням поділилися на Twitter-сторінці "Дождя", закликавши фоловерів спробувати знайти на обкладинці президента РФ Володимира Путіна.

Журнал-тижневик, опублікований 28 грудня, на першій сторінці нагадав як про політичні події, так і про пандемію коронавірусу.

На малюнку зображена кімната, де перед каміном на інвалідному кріслі і з крапельницею сидить облисівшй чоловік, який символізує 2020 рік. У двері кімнати вже увірвалося немовля-2021. Крім стрічки, де написаний рік, на дитині тільки підгузник і маска.

Біля каміна карикатурно зображені президент США Дональд Трамп і його адвокат Рудольф Джуліані. Американський глава палить у вогні якісь документи, які йому подає юрист.

Прикметно, що люстра в кімнаті обігрує форму вірусу SARS-CoV-2 – вона кругла і з "шипами".

Обкладинка про 2020 рік The New Yorker

Глава РФ "захований" на малюнку. Художник помістив Путіна на обкладинку у вигляді портрета, який висить у темному коридорі за каміном.

Деякі користувачі Twitter пожартували, що на Путіна нібито натякає один із щурів, яких багато на зображенні.

Коментарі користувачів Скриншот

Коментарі користувачів Скриншот

Коментарі користувачів Скриншот

Коментарі користувачів Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найбільші журнали США вийшли в світ із обкладинками про вибори в США, на яких переміг демократ Джо Байден, і вакцину від COVID-19.