"Слуга народу" привітала виборців "партійною Богородицею". Фото конфузу

Партія "Слуга народу" привітала у мережі своїх виборців із Різдвом Пресвятої Богородиці. Втім до вітальних слів долучили зображення ікони Богоматері з логотипом політичної сили.

Відповідні листівки були опубліковані на офіційній сторінці партії у Facebook та на сторінках її регіональних осередків (наприклад, в Ірашаві на Закарпатті).

Привітання "Слуги народу" з Другою Пречистою. Скріншот сторінки

"Партійна" ікона одразу викликала бурхливе обговорення на різноманітних Telegram-каналах, й дописувачі не оцінили релігійний креатив "Слуги народу".

"Партійна Богородиця. "Слуги народу" привітали усіх зі святом Пресвятої Богородиці, домалювавши на іконі назву власної партії", – написали у спільноті "PRпортал".

"Певно, прийшов час, коли "слуги" почали редагувати ікони своїми символами. Безумство перейшло на новий рівень", – зазначив політтехнолог Тарас Березовець.

"Вони там зовсім ідіоти чи як? Богородиця на плашці "Слуга народу"?!!" – обурилася журналістка Соня Кошкіна.

Після розголосу згадані публікації партія видалила і розмістила нові, де на іконі вже не було логотипу "Слуги народу". Втім кольорове оформлення листівки все ж відповідало стилістиці бренду політсили – у зелених тонах.

Привітання "Слуги народу" після редагування. Скріншот сторінки

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