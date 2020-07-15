Пранкери під виглядом генсека ООН запропонували президенту Польщі забрати Львів: Дуда почав запинатися

Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) розіграли президента Польщі Анджея Дуду, запропонувавши йому забрати в України Львів та інші міста.

У провокативному дзвінку вони представилися генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Відео із записом опубліковано в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, від імені чиновника пранкери привітали Дуду з перемогою на виборах, а також обговорили з ним пандемію коронавірусу. До того ж у розмові глава Польщі припустив, що "можливим джерелом зараження жителів країни могла стати Україна".

Крім цього, Дуда погодився з думкою підставного Гутерріша про те, нібито Росія "внесла величезний внесок у перемогу в Другій світовій війні".

Пранкери представилися генсеком ООН Антоніу Гутеррішем

"Але проблема в тому, що вона й окупувала нашу країну після Другої світової", – додав він зі свого боку.

Також пранкери від імені генсека ООН зазначили, мовляв, "Україна теж окупувала деякі польські території". Тому запропонували польському президенту забрати Львів та інші українські міста. У відповідь Дуда почав запинатися, а потім підкреслив, що подібних настроїв у його країні немає і взагалі "Польща перебуває у хороших відносинах із Україною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, чинний президент Польщі Анджей Дуда переміг у другому турі президентських виборів. Підтриманий Об'єднаними правими, він отримав 51,03 відсотка голосів.