МОЗ має намір оштрафувати "Лекхім" за зрив поставок китайської вакцини Sinovac

Марина Ліснічук Курйози 14:09, 7.03.2021 Оновлено: 14:13, 7.03.2021

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) збирається оштрафувати українську фармацевтичну компанію "Лекхім" за затримки з постачанням вакцини проти коронавірусу CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biontech.

Про це в коментарі британському агентству новин Reuters заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко. За його словами, рішення про схвалення використання препарату ще не ухвалено.

Зазначається, що уряд відхилив прохання "Лекхіма" змінити графік відвантаження і спосіб вимірювання ефективності вакцини. Нещодавно в компанії запевняли, що перша партія китайської вакцини прибуде в Україну 15 березня.

"Вони, безумовно, не дотримуються заявлених термінів. Будуть штрафи, які вказано в контракті", – підкреслив Іващенко.

Відомо, що Україна погодилася купити 1,9 мільйона доз вакцини від Sinovac Biontech і розраховувала отримати перші 700 тисяч доз протягом місяця після затвердження препарату в Китаї 6 лютого.

Згідно з контрактом, уряд має право накласти на постачальника штраф у розмірі 0,1% від вартості вантажу за кожен день затримки.

Нагадаємо: Sinovac Biontech (Китай) ще минулого року підписала з українською компанією "Лекхім" меморандум про співпрацю. Водночас українському уряду запропонували закупити вакцину вже за допомогою української фірми.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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