Офіцер ЗСУ показав, як святкують весілля в "ДНР": кортеж із ЗІЛів розсмішив українців. Відео

У мережі з'явилося відео з весілля в підтримуваній Росією невизнаній "Донецькій народній республіці", на якій транспортом виступили автомобілі ЗІЛ, прикрашені кульками.

Ролик був знятий очевидцем подій. Записом поділився у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Військовий ЗСУ пожартував, що весілля – це "той чуттєвий момент у житті кожного, коли тебе переповнюють емоції і хвилювання, але найяскравіші враження, якщо весілля проходить в Дирлянді".

Гості з кульками йдуть на весілля Скриншот відео

Прикрашені автомобілі Скришот відео

Фоловерів Штефана розсмішило відео. У коментарях до посту українця частина з них із сарказмом написала, що це свято "по-багатому".

"Наречена на бензовозі буде", "Чому не танки?" "Трактора не вистачає", – пожартували українці.

Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупаційна адміністрація "ДНР" вирішила під виглядом протидії поширенню коронавірусу змінити правила в'їзду на непідконтрольну Україні територію Донецької області.