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14 квітня • оновлено в 18:34
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З'явилося відео затримання генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова

6.8т
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З'явилися кадри затримання генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді і здійсненні терактів в Україні.

Відео оприлюднене на сторінці Служби безпеки України у Facebook (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

З'явилося відео затримання генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова

СБУ

"Зібрали повну інформацію про затримання генерал-майора СБУ, який зрадив присязі і працював на ФСБ РФ", – йдеться у повідомленні.

З'явилося відео затримання генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова

СБУ

У спецслужбі зазначили, що вирішується питання про оголошення затриманому підозри у скоєнні злочину за статтями 111 (держзрада) та 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу і обрання запобіжного заходу.

З'явилося відео затримання генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Валерія Шайтанова затримали 14 квітня. Його підозрюють у плануванні підготовки вбивства добровольця Адама Осмаєва.

Слідчі зібрали достатню кількість доказів, які переконливо свідчать про те, що Шайтанов є агентом російської ФСБ. Зокрема, це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Теги
затримання Служба безпеки України
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