З'явилося відео, як артилерія ООС розбила позиції росіян на Донбасі

У мережі з'явилося відео атаки у відповідь артилерії сил Операції об'єднаних сил на опорний пункт російських військ "Прищ" поблизу Світлодарська.

Відео атаки, зняте за допомогою безпілотника, опублікував старшина роти спецназу ДУК "Правий сектор" Іван Мирний.

"Знімав хлопець, який хворіє дронами вже 4 роки... далі буде...", - прокоментував він ролик.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як "третя сила" на Донбасі знищила опорник росіян.