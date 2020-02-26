Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що нині відомі люди, які під час падіння малазійського боїнгу рейсу МН17 у 2014 році охороняли місце після його падіння, а також ті, хто бачив запуск та брав участь у процесі підготовки, перевезення, встановлення і проведення стрільб по літаку.

Як він зазначив, відповідаючи на запитання журналістів в кулуарах форуму "Age of Crimea 2020 - Час Криму", з усіма ними працює слідство, передає кореспондент УНН. Називати імена причетних до першого суду у Нідердандах, який відбудеться 9 березня, міністр відмовився.

"Ці всі люди зараз знаходяться, з ним працює слідство, частково це відбувається на території України, частково слідство, яке є в Нідерландах”, – сказав Пристайко.

Він нагадав, що Україна передала право Нідерландам проводити слідство у цьому питанні.

“Давайте дочекаємось 9 березня. Ви пам’ятаєте, що минулого року закінчилось технічне розслідування, зараз – кримінальне. Мають бути названі конкретні люди, відповідальні за знищення літака і всіх людей, які були на борту”, – заявив міністр.

Нагадаємо, у прокуратури Нідерландів є 13 свідків у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17, який був збитий у небі над Донбасом у 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський слідчий, представник міжнародної Спільної слідчої групи Фред Вестербеке заявив, що у них є свідок запуску ракети по малайзійському Boeing рейсу MH17. У МЗС РФ назвали цю заяву "балаганом".

Нагадаємо, що прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення чотирьом фігурантам справи щодо катастрофи рейсу МН17. Суд розпочнеться 9 березня 2020 року в судовому комплексі "Схіпхол", який розташований приблизно в 50 км від Гааги.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.

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