Зв'язку з Кадировим немає: у справі про замах на Осмаєва і Окуєву трапився несподіваний поворот

Мотивом першого замаху на добровольців Адама Осмаєва і Аміну Окуєву влітку 2017 року була все ж "особиста неприязнь".

Таку заяву зробив заступник начальника відділу прокуратури міста Києва Дмитро Величко, пише "Теперішній час".

На суді щодо Артура Крінарі (він же Денісултанов, він же Дакар, він же Курмакаєв, він же Цебро, він же Вернер) підозрюваного в замаху на Осмаєва і Окуєву, що відбувся в червні 2017 року, зачитали обвинувальний акт.

При цьому мотив замаху був позначений так:

"Будучи обізнаним про публічну, громадську, патріотичну діяльність Осмаєва і Окуєвої, які активно виступали проти політики керівництва Російської Федерації і Чеченської Республіки, брали активну участь в проведенні антитерористичної операції по врегулюванню конфлікту на території Донецької та Луганської областей, маючи неприязне вороже ставлення до останніх , вирішив влаштувати їх убивство, для чого розробив детальний план злочину".

При цьому наголошується, що в обвинувальному акті втрачається російський слід.

"Усе, що було мною сказано в обвинувальному акті, знаходить підтвердження матеріалами кримінального провадження. Інші заяви і повідомлення, у тому числі політиків на першочерговий стадії досудового розслідування, на сьогоднішній день, як ви почули, не знайшли свого підтвердження", - сказав Величко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2017 року Києві, на Подолі, вчинили замах на відомих воїнів АТО - командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву.