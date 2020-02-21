Ватажок бригади "Восток" терористів "ДНР" Олександр Ходаковський визнав, що звичайні люди на окупованих територіях буквально виживають. Шикарний спосіб життя ведуть тільки представники самопроголошеної "влади".

Правду про зубожіння ОРДЛО він розповів у інтерв'ю пропагандистському виданню "Комсомольская правда" та додав, що навіть прихильники псевдореспублік розчарувалися у своїх переконаннях.

"Минули ейфорія і сп'яніння 2014 року. На сьогодні у нас величезна роз'єднаність в суспільстві. Про яку соціальну справедливість можна говорити, якщо хтось катається на машинах преміумкласу, а хтось не знає, чим завтра годувати дітей? У нас формується елітарний прошарок, а більшість ледве зводить кінці з кінцями", – сказав окупант.

Життя в "ДНР" "Діалог.UA"

Також він звернув увагу на проблему величезного безробіття, яку ігнорує окупаційна влада "ДНР".

"До того ж територія у нас дотаційна. Росія нам допомагає. Так чому кошти не доходять до всіх? Чому чиновники можуть гуляти в ресторанах і їздити на дорогих авто? Вони ці гроші заробили? Чому тоді цього ж не може дозволити собі, наприклад, сім'я шахтаря?" – обурився терорист Ходаковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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