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21 лютого • оновлено в 05:36
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"Зводять кінці з кінцями": терорист Ходаковський розповів, як зубожіли люди в "ДНР"

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Ватажок бригади "Восток" терористів "ДНР" Олександр Ходаковський визнав, що звичайні люди на окупованих територіях буквально виживають. Шикарний спосіб життя ведуть тільки представники самопроголошеної "влади".

Правду про зубожіння ОРДЛО він розповів у інтерв'ю пропагандистському виданню "Комсомольская правда" та додав, що навіть прихильники псевдореспублік розчарувалися у своїх переконаннях.

"Минули ейфорія і сп'яніння 2014 року. На сьогодні у нас величезна роз'єднаність в суспільстві. Про яку соціальну справедливість можна говорити, якщо хтось катається на машинах преміумкласу, а хтось не знає, чим завтра годувати дітей? У нас формується елітарний прошарок, а більшість ледве зводить кінці з кінцями", – сказав окупант.

Життя в "ДНР"

Життя в "ДНР"

"Діалог.UA"

Також він звернув увагу на проблему величезного безробіття, яку ігнорує окупаційна влада "ДНР".

"До того ж територія у нас дотаційна. Росія нам допомагає. Так чому кошти не доходять до всіх? Чому чиновники можуть гуляти в ресторанах і їздити на дорогих авто? Вони ці гроші заробили? Чому тоді цього ж не може дозволити собі, наприклад, сім'я шахтаря?" – обурився терорист Ходаковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Олександр Ходаковський
Місце
Україна
Тег
ДНР
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