Ватажок бригади "Восток" терористів "ДНР" Олександр Ходаковський визнав, що звичайні люди на окупованих територіях буквально виживають. Шикарний спосіб життя ведуть тільки представники самопроголошеної "влади".
Правду про зубожіння ОРДЛО він розповів у інтерв'ю пропагандистському виданню "Комсомольская правда" та додав, що навіть прихильники псевдореспублік розчарувалися у своїх переконаннях.
"Минули ейфорія і сп'яніння 2014 року. На сьогодні у нас величезна роз'єднаність в суспільстві. Про яку соціальну справедливість можна говорити, якщо хтось катається на машинах преміумкласу, а хтось не знає, чим завтра годувати дітей? У нас формується елітарний прошарок, а більшість ледве зводить кінці з кінцями", – сказав окупант.
Життя в "ДНР"
"Діалог.UA"
Також він звернув увагу на проблему величезного безробіття, яку ігнорує окупаційна влада "ДНР".
"До того ж територія у нас дотаційна. Росія нам допомагає. Так чому кошти не доходять до всіх? Чому чиновники можуть гуляти в ресторанах і їздити на дорогих авто? Вони ці гроші заробили? Чому тоді цього ж не може дозволити собі, наприклад, сім'я шахтаря?" – обурився терорист Ходаковський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в мережі з'явилося відео, на якому Ходаковський зізнався, що особисто віддав наказ про артобстріл рідного міста Ясинувата на Донбасі.
Також терорист "ДНР" розповів, як одразу 90 найманців Путіна без попередження втекли від українських захисників в районі Авдіївки на Донбасі.
Крім того, бойовик видав зізнання про те, як терористи "врятували" від "фашистів" готель "Прага" в Донецьку. Там раніше "жив" батальйон Захара Прилєпіна, який, за його словами, повністю розгромив і розграбував будівлю.
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