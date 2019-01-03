Звіряча розправа над студентками у Харкові: з'явилися фото можливого вбивці

У мережі опублікували фотографії підозрюваного в жахливому вбивстві двох іноземних студенток у Харкові.

За даними пабліка "ХС.Харьков", передбачуваного злочинця звуть Альмадані Адель Тайсір.

"Поліція розшукує підозрюваного у вбивстві двох дівчат: Альмадані Адель Тайсір 22.03.1992 року народження", – йдеться у повідомленні.

Предполагаемый преступник

Нагадаємо, що тіла двох дівчат із Туреччини поліція виявила в одній із орендованих квартир Харкова. Вбивця перерізав їм горло.

Раніше у поліцію звернувся 19-річний студент одного з вузів і повідомив, що дві його однокурсниці не відповідають на телефонні дзвінки із 31 грудня.

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