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Звіряча розправа над студентками у Харкові: з'явилися фото можливого вбивці

13.2тЧитати матеріал російською

У мережі опублікували фотографії підозрюваного в жахливому вбивстві двох іноземних студенток у Харкові.

За даними пабліка "ХС.Харьков", передбачуваного злочинця звуть Альмадані Адель Тайсір.

"Поліція розшукує підозрюваного у вбивстві двох дівчат: Альмадані Адель Тайсір 22.03.1992 року народження", – йдеться у повідомленні.

Предполагаемый преступник

Предполагаемый преступник

Нагадаємо, що тіла двох дівчат із Туреччини поліція виявила в одній із орендованих квартир Харкова. Вбивця перерізав їм горло.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаХарків
Теги
вбивствокриміналНаціональна поліція України
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Shair Elnur
Shair Elnur
Этот гандон не турок фамилия тоже не турецкая он араб может и сириец
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Почему у гражданина Турции украинский паспорт?
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Shklyar Anton
Shklyar Anton
Комаров Ешлі, вероятно потому, что он выглядит как иностранец, а прописан и живёт в Харькове.
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Shair Elnur
Shair Elnur
Комаров Ешлі, да он вообще не турок имя фамилия арабская наверное этот пидераст сириец
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