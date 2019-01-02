Звіряче вбивство сім'ї у Вінниці: суд виніс рішення

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в масовому вбивстві у Вінниці, що відбулося напередодні Нового 2019 року.

Як повідомляє місцеве видання Vin Bazar, 30-річного Анатолія Малеця взяли під варту до 28 лютого.

Під час засідання підсудний оголосив про погане самопочуття, через що йому викликали медиків. Однак лікарі не виявили причин для зупинки розгляду справи. Адвокати клопотали про закритий розгляд, але суддя дозволив журналістам залишитися.

"Суддя Юрій Ковбаса погодив взяття під варту підозрюваного. Малець проведе в СІЗО до 28 лютого", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня у Вінниці вбили двох жінок і двох дітей. Троє з них загинули одразу. Трирічну дівчинку з важкими травмами голови госпіталізували. Пізніше стало відомо, що лікарям не вдалося врятувати дитину.

Поліція затримала чоловіка, який повідомив про загиблих родичів. Пізніше слідчі з'ясували, що підозрюваний мав іншу сім'ю на стороні.