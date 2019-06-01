Звинувачують поліцію: під Києвом 5-річній дитині прострелили голову

У місті Переяслав-Хмельницький під Києвом 5-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення в голову після пострілу, до якого можуть бути причетні співробітники місцевого відділу поліції.

Про це інформує прес-служба Державного бюро розслідувань. Уточнюється, що інцидент стався 31 травня о 16:00, коли дитина гуляла недалеко від свого будинку.

Хлопчик був доставлений у реанімаційне відділення КНС "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" із тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми, перелому скроневої кістки.

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Ілюстрація Корреспондент.net

"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови.

З огляду на отриману інформацію, поліцейські провели додатковий огляд місця події, під час якого за 70-150 метрів виявили гільзи від патронів Флобера, стаканчик і банки", – сказано в повідомленні.

При цьому спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом із трьома іншими дітьми.

Слідчі ГБР почали досудове розслідування за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень неповнолітньому (ч. 1 ст. 121 КК України).

У рамках кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії, в тому числі обшуки за місцем проживання поліцейських, у них вилучено патрони та іншу зброю.

"Слідчими ГБР готується затримання двох поліцейських у порядку ст. 208 КК, а також повідомлення про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні.

Водночас, поліція Київської області повідомила, що хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні. "За його життя борються лікарі", – сказано в повідомленні.

Там же вказується, що постріл у бік дитини міг бути випадковим, а посади підозрюваних не вказуються.

Зі свого боку департамент охорони здоров'я Київської ОДА в Facebook повідомив, що близько 15:55 31 травня "в травматологічне відділення Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні звернулися батьки п'ятирічного Кирила з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма".

"Дитина була закривавлена і, очевидно, мала травму голови і судоми. За словами очевидців, батьки знайшли хлопчика на вулиці та подумали, що він вдарився головою в бровку", – йдеться в повідомленні.

У лікарні у дитини виявлено кульове поранення, що спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

"Дитина у дуже важкому стані, на апараті штучного дихання", – додали в департаменті.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 5 травня під Києвом у місті Баришівка невідомий влаштував стрілянину біля ресторану. Жртвой нападу став заступник начальника Баришівського відділення поліції майор Антон Павленко.

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