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22 травня • оновлено в 13:01
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Звинувачення Гримчака передали в суд: САП розкрила деталі слідства

1.3т
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Спеціалізована антикорупційна прокуратурою скерувала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його "помічника".

Про це інформує пресслужба САП на сторінці у Facebook. Зазначається, що дії обох підозрюваних кваліфіковані за кримінальними статтями про "шахрайство" та "підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище".

"Адвокат – представник інтересів приватного товариства під час спілкування і надання консультацій із правових питань заступнику міністра з питань ТОТ, розповів йому про проходження товариством складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві, які належать до пам’яток культурної спадщини", – йдеться у повідомленні.

Юрій Гримчак

Юрій Гримчак

За даними слідства, дізнавшись про це, на той час заступник міністра запропонував свої "послуги" із забезпечення погодження проектної документації за грошову винагороду у розмірі $1 млн. Експосадовець запевнив, що ця сума нібито мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади. Серед таких: Міністерство культури і Міністерство юстиції, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація тощо.

"У процесі реалізації цієї корупційної схеми, в топпосадовця з’явився привід реалізувати ще одну. Річ у тім, що представник згаданого ТОВ повідомив колишньому заступнику міністра про іншу проблему, пов’язану з розглядом цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства на користь товариства. У відповідь заступник міністра з питань ТОТ повідомив, що за $100 тис. винагороди, використовуючи свої зв’язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення", – повідомляють у САП.

Там додали, що посадовець нібито мав звернутися до заступниці Генпрокурора, щоб та вплинула на голову Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, який, зі свого боку, може вплинути на суддів цього ж суду.

Далі суму неправомірної вигоди зменшили до $80 тис. Після одержання першої її частини, $50 тис., заступник міністра і його "помічник" розподілили кошти між собою.

А вже 14 серпня 2019 року екстоппосадовець отримав від представника ТОВ ще частину коштів із обумовленого $1 млн: $450 тис. – за нібито вирішення земельного питання і другий транш $30 тис. – за владнання питання з судовою гілкою влади.

Одразу після отримання цих коштів заступника міністра з питань ТОТ та його "помічника", залученого до реалізації корупційної схеми, затримали. Підкреслюється, що дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 190, а також ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369. Санкція статті за найтяжчим злочином передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Затримання Гримчака
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
Тег
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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