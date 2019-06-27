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Звільнення полонених: стало відомо, кого "Л/ДНР" готові передати Україні

6.4тЧитати матеріал російською

Названо імена українців, яких, ймовірно, звільнять із полону в "Л/ДНР".

Про це у Facebook повідомив один із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович.

"Сьогодні, 27 червня 2019 року, відбулися прямі переговори між главою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком і "керівниками" невизнаних республік "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником", – йдеться в повідомленні.

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Рабінович додав, що на зустрічі обговорювали хід виконання Мінських домовленостей. Також було вирішено звільнити чотирьох громадян України: Дмитра Великого, Якова Веремейчика, Максима Горяїнова й Едуарда Міхєєва.

Зазначимо, що троє осіб є військовими ЗСУ, а Міхєєв значиться як "зрадник "ЛНР".

Звільнення полонених: стало відомо, кого "Л/ДНР" готові передати Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вадим Рабінович повідомив, що Віктор Медведчук провів у Мінську переговори з ватажками "Л/ДНР", де обговорювалося звільнення полонених українців.

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Особи
Вадим РабиновичВіктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
ДНРтерористи "ДНР"ЗСУвійськовополонені
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну а от кастрюлеголовых карателей подобного вряд ли стоит ожидать
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Мир Миру
Мир Миру
Спасибі. Це диво?
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Manfred Anry
Manfred Anry
Мир Миру, Медведчук спочатку перемовився із своїм кумом ВВП. А потім видав перемовини із сепарами як свій успіх.
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Malishev Igor
Malishev Igor
Вот тебе и на....Оказывается с ЛНР и ДНР можно разговаривать?!?!И даже можно договориться....Наверное... если только пальцы не гнуть..
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Manfred Anry
Manfred Anry
Malishev Igor, Дитина мала. Спочатку був договір з ВВП
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Король Артур
Король Артур
Malishev Igor, можно, если их финансируешь :)))
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