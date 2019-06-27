Звільнення полонених: стало відомо, кого "Л/ДНР" готові передати Україні

Названо імена українців, яких, ймовірно, звільнять із полону в "Л/ДНР".

Про це у Facebook повідомив один із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович.

"Сьогодні, 27 червня 2019 року, відбулися прямі переговори між главою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком і "керівниками" невизнаних республік "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником", – йдеться в повідомленні.

Рабінович додав, що на зустрічі обговорювали хід виконання Мінських домовленостей. Також було вирішено звільнити чотирьох громадян України: Дмитра Великого, Якова Веремейчика, Максима Горяїнова й Едуарда Міхєєва.

Зазначимо, що троє осіб є військовими ЗСУ, а Міхєєв значиться як "зрадник "ЛНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вадим Рабінович повідомив, що Віктор Медведчук провів у Мінську переговори з ватажками "Л/ДНР", де обговорювалося звільнення полонених українців.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся