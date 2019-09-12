"Звичайний солдат переб'ється!" ЗСУ засудили за надбавки "генералам"

Український військовий, учасник ООС Олександр Гром розкритикував наказ про виплату грошової премії в Збройних Силах України.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував наказ про надбавки для окремих категорій військовослужбовців.

"Служи, синку, як дід служив! Ось будеш генералом, буде на що дачу будувати. А зараз копай мовчки і не викобенюйся. Чергове зростання грошового забезпечення в ЗСУ. Але це не умовний командир взводу або кулеметник, а заступник командувача Сухопутних військ. Здогадуюся, що таке ж зростання в вищих штабах стосується і інших родів військ. А звичайний солдат або сержант переб'ється. У нас же перемир'я", - написав він.

ЗСУ 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був підписаний наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних Сил.

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