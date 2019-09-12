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12 вересня • оновлено в 08:57
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"Звичайний солдат переб'ється!" ЗСУ засудили за надбавки "генералам"

7.4т Читати матеріал російською

Український військовий, учасник ООС Олександр Гром розкритикував наказ про виплату грошової премії в Збройних Силах України.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував наказ про надбавки для окремих категорій військовослужбовців.

"Служи, синку, як дід служив! Ось будеш генералом, буде на що дачу будувати. А зараз копай мовчки і не викобенюйся. Чергове зростання грошового забезпечення в ЗСУ. Але це не умовний командир взводу або кулеметник, а заступник командувача Сухопутних військ. Здогадуюся, що таке ж зростання в вищих штабах стосується і інших родів військ. А звичайний солдат або сержант переб'ється. У нас же перемир'я", - написав він.

ЗСУ

ЗСУ

24 канал

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"Звичайний солдат переб'ється!" ЗСУ засудили за надбавки "генералам"
"Звичайний солдат переб'ється!" ЗСУ засудили за надбавки "генералам"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був підписаний наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних Сил.

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Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Александрович Валера
Александрович Валера
Генералов мало ,их беречь надо
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70rus xxx
70rus xxx
Тыщу в день вам мало?
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
"Пули свистели над головой генералов" А шо, все достойны надбавки в 100% оклада, только что из окопов вылезли.
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