''Звичайний бандит'': ЗМІ Росії почали ''цькування'' убитого Захарченка

Російські ЗМІ почали активно поширювати новини про злочинну діяльність екс-ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, який загинув у результаті вибуху в Донецьку 31 серпня.

На це звернув увагу журналіст Денис Казанський у Twitter. Одне з видань опублікувало матеріал із заголовком "Новий прем'єр-міністр ДНР ліквідує злочинний синдикат Захарченка".

"Що і треба було довести. Через півтора місяці після вбивства Захарченка з'ясувалося, що це був ніякий не захисник Донбасу і не "Батя", а звичайний бандит зі своїм злочинним синдикатом. Російські ЗМІ через 4 роки погодилися з тим, про що ми весь цей час писали", - зазначив Казанський.

У коментарях користувачі відзначили, що схожа доля чекає і наступника Захарченка Дениса Пушиліна.

Що й потрібно було довести. Через півтора місяці після вбивства Захарченко з'ясувалося, що цей наказ ніякий не захисник Донбасу і не "Батя", а самий звичайний бандит зі своїм злочинним синдикатом. Російські ЗМІ через 4 роки погодилися з тим, про що ми весь цей час писали pic.twitter.com/ZfGbSAq3V4 - Денис Казанський (@den_kazansky) 22 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ліквідований Захарченко й "екс-міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв підозрюються російською стороною в розкраданні понад 24 млрд рублів.