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''Звичайний бандит'': ЗМІ Росії почали ''цькування'' убитого Захарченка

8.2тЧитати матеріал російською

Російські ЗМІ почали активно поширювати новини про злочинну діяльність екс-ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, який загинув у результаті вибуху в Донецьку 31 серпня.

На це звернув увагу журналіст Денис Казанський у Twitter. Одне з видань опублікувало матеріал із заголовком "Новий прем'єр-міністр ДНР ліквідує злочинний синдикат Захарченка".

''Звичайний бандит'': ЗМІ Росії почали ''цькування'' убитого Захарченка

"Що і треба було довести. Через півтора місяці після вбивства Захарченка з'ясувалося, що це був ніякий не захисник Донбасу і не "Батя", а звичайний бандит зі своїм злочинним синдикатом. Російські ЗМІ через 4 роки погодилися з тим, про що ми весь цей час писали", - зазначив Казанський.

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У коментарях користувачі відзначили, що схожа доля чекає і наступника Захарченка Дениса Пушиліна.

''Звичайний бандит'': ЗМІ Росії почали ''цькування'' убитого Захарченка
''Звичайний бандит'': ЗМІ Росії почали ''цькування'' убитого Захарченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, ліквідований Захарченко й "екс-міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв підозрюються російською стороною в розкраданні понад 24 млрд рублів.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Олександра Захарченка" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вбивство Олександра Захарченка
Особи
Олександр ЗахарченкоДенис Казанський
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
От любви до ненависти один шаг. Не успела могилка бурьяном зарасти, а ватники уже разХероили Хероя и поделили его шкурку.
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