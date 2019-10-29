Зупиніть нищення науки: співробітники НДІ розповіли про корупцію у Держспоживслужбі

Колектив Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи звернувся до влади з проханням зберегти інститут і звільнити корумповане керівництво.

OBOZREVATEL публікує повний текст звернення співробітників ДНДІЛДВСЕ, який розкриває суть звинувачень науковців.

ЗВЕРНЕННЯ

трудового колективу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

до Президента України, Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань України.

Інформуємо вас про корупційну ситуацію, яка склалася у Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (далі Інститут) Держпродспоживслужби протягом останніх двох років.

Згідно наказу Держпродспоживслужби України "Про виконання обов’язків директора ДНДІЛДВСЕ" від 18 серпня 2017 року № 698-К, виконуючим обов’язки директора Інституту призначено Олександра Вікторовича Піщанського, який до сьогоднішнього дня виконує ці обов’язки та планомірно знищує Інститут.

Олександра Піщанського на цю посаду привів перший заступник голови Держпродспоживслужби України Андрій Олександрович Жук - з метою отримання повного контролю над матеріально-технічними ресурсами Інституту та налагодження корупційних схем по розкраданню державних коштів через систему державних закупівель обладнання, діагностикумів, інших витратних матеріалів, а також створення корупційних схем вимагання коштів від суб’єктів господарювання та приватних осіб при дослідженні на сказ собак і котів при вивезенні за кордон, на бруцельоз худоби при експорті, на губчастоподібну енцефалопатію худоби при експорті яловичини до Туреччини, при дослідженнях харчових продуктів та особливо в’єтнамської риби при імпорті в Україну.

При представленні Олександра Піщанського в Інституті, голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа наголосив, що директором Інституту буде призначена людина яка буде обрана лише за конкурсом (до речі, Володимир Іванович дотримав обіцянки та не призначив Піщанського без конкурсу), а поки - виконуючий обов’язки "наведе порядок в Інституті". Колектив Інституту впевнений, якщо б Володимир Іванович знав, кого йому підсунув Жук, то цього призначення не було б взагалі.

Вони привели людину яка, хоча й має диплом лікаря ветеринарної медицини, не має жодного уявлення про лабораторну та наукову роботу. Ця людина жодного дня не працювала лікарем ветеринарної медицини в установах державної або приватної ветеринарної медицини, а тим більше - у лабораторіях або інститутах. Ця людина – міліціонер. У 2001–2016 роках служив в органах внутрішніх справ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській та Полтавській областях. Звільнений з особового складу підрозділів Головного управління Національної поліції в Київській області за результатами атестації та отримав негативний висновок, а саме: "займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню з ОВС за службовою невідповідністю" та відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" звільнений зі служби в поліції за статтею 77, п. 1, пп. 5 (через службову невідповідність).

Звісно, Жук, маючи такого "товариша" у розпорядженні, відразу використав його здібності "боротися з корупцією" на власну користь. Але працюють вони за принципом "не побороти корупцію, а очолити її".

Таким чином, впродовж двох років Піщанський відверто знущається над Інститутом та знищує його.

Насамперед він привів в Інститут на керівні посади у відділ кадрів, юридичний відділ, відділ матеріально-технічного забезпечення, гараж – колишніх міліціонерів. А досвідчених людей, які працювали в Інституті роками - звільнив.

Він звільнив двох заступників директора, голову та половину членів профспілкової організації, а їм на заміну поставив "своїх" людей.

Потім черга дійшла до ветеринарних лікарів – завідувачів відділів та лабораторій, які не погодилися виконувати злочинні вказівки Піщанського та фальсифікувати результати лабораторних досліджень.

За час його роботи загалом звільнено близько 50 працівників, у т.ч. завідувач хіміко-токсикологічного відділу Євтушенко Т., завідувач відділу організації моніторингових досліджень, реєстрації зразків та оформлення документів Глущенко О., завідувач відділу органолептичних досліджень Сабашенко С, завідувач бактеріологічного відділу Козицька Т.Г. (мати-одиначка, що виховує двох неповнолітніх дітей), а бактеріологічний відділ перейменовано, звільнені провідні завідувачі лабораторій (Семенчукова І., Байєр О., Кішик Т., Медведенко С.,), в радіологічному відділі лише у 2019 році звільнено 4-х працівників, ліквідовано лабораторію органолептичних досліджень, ліквідовано відділ ветеринарно-санітарної експертизи, який функціонував близько 20 років, ліквідовано відділ з визначення ГМО.

Під керівництвом Жука та під прикриттям оптимізації знищено Державний центр ветеринарної медицини птахівництва "Держптаховетцентр" та "Хмельницьку зональну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів", які спочатку ввели до складу Інституту, а потім позвільняли працівників.

Після усіх цих реформ у Піщанського підвищився апетит і він захотів бути повноцінним директором, але для цього йому необхідно було стати кандидатом наук. Зрозуміло, що в Україні, маючі гроші, отримати науковий ступінь не важко, проте він вийшов за усі рамки та став кандидатом наук за 19 місяців – у серпні 2017 року став в.о. директора, а в квітні 2019 року захистив кандидатську дисертацію. Як таке змогла зробити людина яка ніколи не працювала у науковій лабораторії та взагалі далека від науки - залишається відкритим питанням.

З усього викладеного стає зрозуміло, хто такий Олександр Піщанський. Виникає питання, чи може така людина керувати Інститутом, відповідати за лабораторно-діагностичний напрямок галузі ветеринарної медицини в Україні, вирішувати долі працівників, у тому числі, як досвідчених, так і молодих науковців.

У колективу Інституту відповідь одна – ні, не може!

Тому просимо позбавити Інститут від цієї людини, провести обрання директора інституту за конкурсом згідно чинного законодавства та таким чином забезпечити стабільну роботу та розвиток установи.

Трудовий колектив ДНДІЛДВСЕ.

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