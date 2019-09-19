"Зведення рахунків": мер пристоличної Українки звинуватила місцеву СБУ у злочині

П'ятниця, 13-те принесла жителям невеличкого міста Українка на Київщині шокуючу новину: у будівлі Української міської ради спецпризначенці, озброєні автоматами, проводять обшуки. Впродовж цілого дня працівники служби безпеки у рамках кримінального провадження, пов'язаного із земельними аферами, які здійснювали кілька місцевих житлово-будівельних кооперативів, виносили з будівлі стоси документів та цифрові носії інформації.

Втім, на цьому сюрпризи не завершилися. Одразу після візиту працівників СБУ секретар міської ради Тетяна Кучер, яка з листопада минулого року виконує обов'язки голови Української міської ради, зробила гучну заяву: проведені обшуки – розправа керівництва районного управління СБУ за відмову "співпрацювати" з ними та афільованими до них фірмами у проведенні багатомільйонних тендерів.

OBOZREVATEL поспілкувався з Тетяною Кучер, аби з'ясувати, що ж відбувається в Українці.

– Після обшуків, які проводили працівники Служби безпеки України у будівлі Української міської ради, ви зробили дуже серйозну заяву і озвучили дуже тяжкі звинувачення на адресу керівника місцевого управління СБУ. Розкажіть, з чим пов'язуєте події п'ятниці і кого та в чому, власне, звинувачуєте?

– Я не просто пов'язую ці обшуки з конкретними посадовими особами СБУ. Я на 100% знаю, що це їхніх рук справа. Бо вони неодноразово попереджали мене, що я матиму проблеми. Бо я відмовлялася приставати на їхні вимоги визнавати наближені до них фірми переможцями з важливих для міста тендерів, зокрема щодо реконструкції колекторів, чого давно потребує наше місто. Мені прямим текстом казали: зроблять усе, аби змусити мене визнати переможцями тендерів юросіб, яких вони назвуть.

– Давно це почалося?

– Ще за попереднього керівництва СБУ Обухівського району. Мені прямо сказали: переможцем тендерів із реконструкції колекторів на 23 мільйони гривень має бути наближена до працівників СБУ фірма.

Я тоді категорично відмовилася. Сказала, що це незаконно, а у нас тендер має пройти на законних підставах. І переможе у ньому та організація, яка відповідатиме усім критеріям відбору.

Тоді й почула вперше, що матиму проблеми, якщо не поступлюся.

Проблеми почалися практично одразу. Мене без будь-яких законних підстав забрали працівники СБУ перед тим, як ми мали провести чергову сесію міськради. Безпідставно утримували. Потім відпустили. Сказали: це була репетиція. Наступного разу будь поступливішою.

Я ніколи нікому не дозволяла на себе тиснути. Тому одразу після цього затримання звернулася до правоохоронних органів із заявою про втручання у діяльність органу місцевого самоврядування.

Після цього керівництво СБУ в Обухівському районі змінилося. І все почалося знову. Новий начальник СБУ Обухівського району Олександр Шаров прийшов до мене і сказав, що переможцями торгів щодо тендеру з приводу реконструкції колекторів мають стати їхні організації.

– Які саме організації? Можете назвати?

– ТОВ "Спецінжинерінгпостач" і ТОВ "КСМ-Груп". Коли ми перевіряли ці компанії на предмет того, чи мають вони взагалі можливість виконати роботи із реконструкції колекторів – з'ясували, що там навіть немає виконавців, які змогли б ці роботи провести. І види діяльності у них зовсім інші.

Ми цей тендер не можемо провести вже досить довго. Але місту його проведення конче потрібне. Колектори гостро потребують ремонту вже декілька років. Якщо зволікати і далі – у місті трапиться екологічна катастрофа.

– То чому ж вони досі не проведені?

– Через штучні перешкоди у тендерах, які нам створюють ці компанії, що так хочуть стати переможцями. Вони постійно пишуть скарги до АМКУ, блокуючи процедуру. Звертаються до правоохоронних органів. І, як це не дивно, законодавчо їх контролюють окремі представники СБУ – служби, яка взагалі не мала б нічим подібним займатися.

Саме тому я дуже хочу, щоб Іван Баканов розібрався з цією ситуацією і виконав те, що обіцяв. Бо 28 серпня він заявив, що подав два законопроєкти про реформування СБУ, де у перехідних положеннях чітко зазначено, що заборонять робити СБУ. Зокрема службу позбавлять права втручатися і проводити будь-які слідчі дії щодо економічної, службової, господарської діяльності всіх підприємств, установ і організацій. Я взагалі не розумію, чи це є завданням СБУ безпосередньо втручатися і контролювати саме господарську діяльність органу місцевого самоврядування. Впевнена, що у цьому випадку ці перешкоди створюються штучно, для того, щоб змусити мене до відповідних дій.

Мені в очі Шаров сказав: або ви будете співпрацювати на наших умовах із тими особами, яких ми назвемо, або у вас будуть великі проблеми.

І одразу після цього ми почали отримувати купу запитів стосовно всіх процедур, які проводимо. При цьому всі ці запити стосувалися не контррозвідувальної діяльності, якою мала б займатися СБУ – вони стосувалися всіх тендерів, які проводить орган місцевого самоврядування.

Як ви знаєте, наразі у першому читанні Верховна Рада підтримала законопроєкт президента про те, щоб усі процедури закупівель проходили через "Прозорро". Саме тому, гадаю, керівник СБУ в Обухівському районі так поспішає встановити контроль над закупівлями органу місцевого самоврядування з тим, щоб впливати на його господарську діяльність. Бо коли сума закупівель стартуватиме від 50 тисяч гривень – ми навіть канцелярію купуватимемо за тендером.

Тому всі ці події – не інакше як встановлення контролю над діяльністю Української міської ради і виконкому. А це не просто неправомірні дії. Це стаття Кримінального кодексу України.

– Що стало підставою для проведення обшуків?

– Згідно з ухвалою суду, підстава – це перевірка діяльності міських житлово-будівельних кооперативів. При цьому жодного житлово-будівельного кооперативу орган місцевого самоврядування в особі Української міської ради не створював. Тому обшуки у нас – незаконні.

Мені взагалі не зрозуміло, на яких підставах відповідні представники СБУ без конкретної санкції (бо в ухвалі суду це не прописано) без дозволу заходили до мого кабінету, до кабінету першого заступника, до інших кабінетів – і забирали всі документи, які вважали за доцільне. У документах, які вони забрали, жодного слова немає про житлово-будівельні кооперативи, котрі зазначені в ухвалі. Вони навіть побіжно цих кооперативів не стосуються. Тому ці слідчі дії і ці обшуки та вилучення ми розцінюємо як грубе порушення чинного законодавства. І обов'язково звернемося з цього приводу до відповідних органів.

До речі, того дня, коли проходили ці обшуки, нас попередили про те, що 13 вересня буде відключене світло – у зв'язку із плановими роботами на трансформаторній підстанції. І міська рада цього дня не працювала, про що ми заздалегідь попереджали. Але тих, хто прийшов робити обшуки, це не зупинило.

До того ж вони залякували моїх працівників.

– Як саме?

– Наприклад, моїй секретарці казали: якщо не прийде ваша керівниця – ми будемо допитувати вас. От який стосунок секретар має взагалі до будь-якої діяльності, яку проводить орган місцевого самоврядування? Це в її посадові обов'язки не входить. Тому інакше ніж елемент залякування я це розцінювати не можу.

Людей не впускали і не випускали з приміщення. Тим, хто виявився заблокованим у приміщенні, навіть до туалету не дозволяли сходити. Що вже саме по собі – насильницькі умисні дії, спрямовані на залякування людей, тиск на посадових осіб органу місцевого самоврядування.

– Тобто ви не були на місці під час проведення обшуків? Коли ви взагалі дізналися про те, що відбувається?

– Ближче до обіду. Оскільки через планове відключення світла того дня міськрада не працювала – я запланувала на цей день низку зустрічей з приводу покращення діяльності міськради. У нас є дуже багато програм співфінансування з Київською обласною радою, з Державним фондом міжнародного розвитку – і мої зустрічі пов'язані були якраз із реалізацією цих програм.

Ближче до обіду мені почали дзвонити працівники. Розмовляти я не могла. Тоді вони почали писати мені СМС про те, що їм погрожують, що їх не впускають до будівлі…

– Що ви зробили, коли дізналися?

– Повідомила поліцію про те, що невідомі особи, які не представляються, не пред'являють документи, захопили орган місцевого самоврядування. Але поліцейських до міськради теж не впустили. І вони не змогли перевірити, хто ці люди і на яких підставах вони там перебувають і щось вилучають.

Це взагалі абсурдна ситуація! Коли такими методами посадовців органу місцевого самоврядування намагаються змусити ухвалити неправомірні рішення. Причому робиться це руками СБУ.

Навіть моїх адвокатів, які приїхали через те, що я не могла цього зробити – не пустили. Хоча працівники СБУ знали, що адвокати під дверима. Але вирішили, що можуть порушити моє конституційне право на захист. Бо хотіли забрати якомога більше документації, чіпати яку згідно з ухвалою суду вони не мали права!

– У яких кабінетах було проведено обшуки? Чи правда, що вони проходили не тільки у будівлі міськради, а й в окремих депутатів?

– Обшуки проходили у кабінеті головного бухгалтера, у моєму кабінеті, у першого заступника, а також у відділі Державного архітектурно-будівельного контролю, земельному відділі, архіві і реєстраційному відділі.

Я не знаю, що вони там шукали. Бо, повторюся, у нас немає на зберіганні жодних документів, які стосуються створення та діяльності житлово-будівельних кооперативів: ми ніколи їх не створювали.

Що стосується обшуків у депутатів, то, як розповідали мої працівники зі слів представників СБУ, обшуки відбувалися також у голів кооперативів – Тетяни Ягодзинської, яка є головою ЖБК "Надія" і є депутатом Української міської ради, та у куратора фракції Об’єднання "Самопоміч" Владислава Вергуна, який очолює ЖБК "Паритет". Незаконний обшук відбувся також у адвоката і колишнього голови ЖБК "Дніпровський, 27" Лівана Дарсанії, який зараз є моїм радником.

До речі, стосовно цього останнього кооперативу, тільки ледачий мешканець міста досі не знає ситуації, яка передувала створенню цього ЖБК. Бо та афера, яку хотіли прокрутити із земельною ділянкою по Дніпровській набережній, 27, те, як її хотіли вивести із власності територіальної громади, те, як ошукали людей, які там придбали квартири – гриміла на весь район свого часу.

Ошукані інвестори звернулися до народного депутата Олександра Дубінського, який обрався за 94 округом, із проханням про допомогу

Ця земельна ділянка була орендована певними особами. Вони зібрали гроші з інвесторів, які придбали квартири у майбутньому будинку, але будинок не збудували вчасно, в експлуатацію не ввели і гроші людям не повернули.

І люди залишилися сам на сам зі своїм болем і проблемою. Закон їх ніяк не захистив.

– Чи зверталися інвестори до правоохоронних органів?

– Так. Навіть були відкриті кримінальні провадження вже неодноразово. Але справа з місця так і не зрушила. Бо у нас силові структури замість того, аби людей захищати, втручаються у роботу міської ради.

Коли стало зрозуміло, що ні коштів, ні квартир не буде, люди об’єдналися і створили ЖБК "Дніпровський, 27" – для того, щоб добудувати той будинок, за квартири у якому вони вже заплатили. А треті особи просто привласнили собі ці кошти. Бо будинок від початку мав будуватися на комерційній основі.

І цей новостворений кооператив звернувся до міськради з проханням виділити цю земельну ділянку їм у власність – як це дозволяє Закон України "Про кооперацію".

Ми всіх інвесторів добре знаємо, вони всі – жителі міста Українка. Вони до мене на прийом щосереди приходять, цікавляться розвитком ситуації. Але тільки ми б'ємося як риба об лід для того, щоб людям допомогти. А структури, які б мали це робити і знайти негідників, котрі обікрали людей і забрали у них останнє – замість цього тільки заважають. А люди дійсно втратили все. Накопичували все життя, щоб купити власне житло – і у результаті залишилися і без квартир, і без грошей.

От саме через цей кооператив зокрема і були проведені обшуки – аби подивитися, чи все там так, у документах.

От чому я дуже сподіваюся, що новий голова СБУ відреагує на ситуацію належним чином і допоможе притягнути винних до відповідальності.

– Наразі є ваше слово проти слова голови Обухівського СБУ.

– Я готова будь-якої миті пройти разом із Олександром Шаровим поліграф з приводу нашої розмови і того, що він від мене вимагав. Гадаю, це стане переконливим підтвердженням моїх слів і покаже, що це за людина.

– Чим він вас лякав, якщо ви не підете на співпрацю – зрозуміло. Що пропонував, якщо погодитесь?

– До цього не дійшло. Бо я зразу сказала, що з цього приводу навіть спілкуватися не буду. Тому Шаров одразу перейшов до погроз. Розповідав, що організує мені великі проблеми. І що ніхто мені не допоможе.

До речі, приходив він до мене не раз. Востаннє – перед тендером щодо реконструкції колекторів, який знову у нас був запущений. Тоді він знову повторив: не погодитесь на наші умови – матимете великі проблеми. Слова дотримав, до речі. Бо, як я казала, нам ці фірми створюють проблеми, звертаючись із необґрунтованими скаргами до АМКУ і блокуючи тендерну процедуру щодо колектору. А зараз маємо ще й "маски-шоу".

– Ви зверталися із заявою щодо таких "пропозицій" з боку Шарова до правоохоронних органів?

– Зверталася з приводу дій колишнього керівника СБУ. До речі, як проходить розгляд того звернення, я так і не знаю.

А щодо Шарова – чесно кажучи, я думала, що то емоційні заяви. Навіть коли він почав надсилати нам необґрунтовані запити, щоби блокувати нормальну роботу органу місцевого самоврядування. Бо підготовка відповідей на запити СБУ реально забирала у нас купу часу. Мабуть, на те й був розрахунок: аби у нас не лишалося часу ні на що інше.

Але я й подумати не могла, що посадова особа СБУ дозволить собі вдатися до такого способу зведення рахунків. І що моя відмова виллється аж у таке.

– Що було вилучено у ході проведення обшуків?

– Забрали всі жорсткі диски – з усіх кабінетів, куди вломилися. Що вони планували знайти на жорсткому диску з бухгалтерії, реєстраційного відділу чи архіву – я навіть уявити не можу. Для мене це нонсенс.

Позабирали всі печатки – і тим фактично заблокували роботу органу місцевого самоврядування. Бо ми щодня маємо видавати розпорядження, оплачувати послуги та виконані роботи, виплачувати зарплати… Без печаток це зробити неможливо.

На яких підставах вилучалися печатки – незрозуміло. В ухвалі про печатки не було жодного слова.

– А про що йшлося в ухвалі?

– Тільки про вилучення документів, котрі стосуються діяльності трьох житлово-будівельних кооперативів – "Надія", "Паритет" і "Дніпровський, 27".

– Про останній ви згадували. А що за ситуація з іншими двома?

– ЖБК "Надія" був створений Тетяною Ягодзинською. Від початку планувалося, що цей ЖБК буде створено для задоволення житлових потреб працівників нашого містоутворювального підприємства – Трипільської ТЕС. Але на практиці все вийшло інакше. Житло у цьому ЖБК реалізувалося не за пільговою ціною, як мало бути, а за ринковою. І забудову здійснював комерційний забудовник. Там ціна за квадратний метр відрізнялася всього на 300-500 гривень.

Власне, більше про цей ЖБК я нічого не знаю. Бо ми не ухвалювали жодних рішень щодо ЖБК "Надія", ні з виділенню земельної ділянки, ні з розподілу квартир. Тому знаю лише те, про що говорять люди.

На ініційованому депутатами від опозиції зібранні з відкликання депутатки Тетяни Кучер

ЖБК "Паритет" – це продовження кооперативної схеми, яка у нас у місті процвітає. До цього ЖБК теж має стосунок Ягодзинська. Головою там є її однопартієць Владислав Вергун, куратор "Самопомочі" по Київській області. Саме він створив кооператив "Паритет".

До речі, ми якийсь час дуже підтримували його створення – поки не зрозуміли, що це афера. Річ у тім, що попереднє керівництво міста виділило дуже багато земельних ділянок стороннім особам. А жителі міста залишилися і без земельних ділянок, і без службового чи пільгового житла згідно з чергою. Тому проблема у місті стояла дуже гостро.

Власне, цим і скористалися Вергун і Ягодзинська.

Для розуміння: у них діє ціла кооперативна схема. Вергун – засновник ЖБК "Паритет". Інші члени фракції "Самопоміч" в Українській міській раді є засновниками інших кооперативів у сусідньому місті Обухів. Ще одна людина, яка дуже любить у нас тут під міськрадою мітингувати, заснувала кооператив у Вишгороді. І так далі.

Всі вони об’єдналися у спілку, яку очолює Ягодзинська. Провели зібрання з тим, щоб люди, які потребують житла – переселенці, учасники АТО, багатодітні родини, представники інших пільгових категорій – вступали до відповідного кооперативу. А вони, мовляв, будуть обстоювати їхні інтереси. Звернуться до нас, аби Українська міська рада виділила їм безкоштовно земельну ділянку, як це передбачено законодавством – і вони далі будуватимуть для цих людей житло.

– Виглядає поки досить добре.

– Ми так само подумали спершу. Бо зацікавлені, щоб колосальна квартирна черга, яка за останні 15 років не просунулася на жодну людину, таки почала зменшуватися. Тому ми ці кооперативи підтримали. Єдине – наполягали на тому, що усе має здійснюватися відповідно до чинного законодавства.

Ми підтримали їх із приводу розробки детального плану території, для того, щоб передбачити можливість здійснення багатоквартирної забудови на земельних ділянках – за умови, що вони розроблять проєкт землеустрою ділянки для її подальшого відведення. Це було потрібно тому, що розробка проєкту землеустрою передбачає отримання погодження всіх відповідних служб для перевірки законності виділення такої земельної ділянки. Це і лісництво (бо ця земельна ділянка межує з лісом і треба встановити чітку межу, щоб не було порушень лісового законодавства), і пожежники, і ДСНС, і екологія… Абсолютно всі органи.

Після цього до мене прийшли представники "Паритету", мої колеги – депутати Української міської ради Ягодзинська і Вергун, який на той час іще був членом виконкому. І почали мені говорити, що не можуть зробити проєкт землеустрою, бо у служб є якісь зауваження, бо це дуже довго, а вони не хочуть чекати… Наполягали, щоб міськрада надала їм дозвіл не щодо проєкту землеустрою, а дозвіл з приводу розробки технічної документації. У такому разі їм довелося б отримати погодження всього у двох структурах – у головного архітектора Обухівського району і у районному Держгеокадастрі. Жодних погоджень із лісництвом, з екологічною службою тощо.

Я їм відмовила. Бо наша задача – щоб усе було абсолютно чітко і законно, аби унеможливити у майбутньому порушення прав містян. Бо саме ми відповідальні за безпеку і захист мешканців міста.

Після цього ці депутати почали чинити нам перешкоди. То вони пишуть запити до всіх правоохоронних структур. То скаржаться на мене до всіх можливих інстанцій. То ініціюють відкликання мене як депутата. То подають необґрунтовані позови з приводу моєї суперечки з НАЗК.

– Що за суперечка?

– Ця історія стосується не корупції, а формальних підстав: чи я мала подати заяву з приводу згоди на спецперевірку з моменту обрання чи з моменту призначення. При цьому, щойно я була призначена на посаду і отримала владні повноваження – я цю заяву відповідно до чинного законодавства одразу подала. І спецперевірка була проведена. Зокрема було перевірено мій диплом про вищу освіту, диплом доктора юридичних наук. Зрозуміло, що знайти якісь порушення там, де я проходила всі інстанції, де навчалася, захищала докторську дисертацію – неможливо. Це ж публічно все відбувалося. Тому жодних порушень встановлено не було. Але люди на цій історії продовжують маніпулювати…

Я взагалі вважаю все те, що відбувається зараз у місті, спробами зацікавлених осіб, використовуючи структури, які б мали діяти в інтересах держави, у своїх корисливих інтересах створити перешкоди нормальній господарській діяльності органу місцевого самоврядування. Все – заради того, аби не дати нам працювати на благо міста і містян. Втім, досі нам вдавалося продовжувати працювати попри тиск і маніпуляції. І ми це робитимемо і надалі.

– Вважаєте, історія з СБУ і внутрішні протистояння в Українській міськраді з опозицією – це ланки одного ланцюга?

– Враховуючи, що цих депутатів теж обшукувала Служба безпеки – зв'язок швидше опосередкований. Ці дві історії пов'язані хіба метою – бажанням впливати на орган місцевого самоврядування. Мені Ягодзинська відкрито казала, що підтримуватиме депутатську більшість в Українській міськраді, якщо я даватиму їй по 10% з кожного підприємства. Отак у нас це абсолютно відкрито озвучувалося. Інакше, мовляв, вони не будуть нас підтримувати.

І зараз фракція "Самопомочі" не підтримує жодного рішення в інтересах громади. Вони не голосують за харчування для дітей у дитсадках. Не підтримують придбання меблів та виділення субвенцій для нової школи. Їх не цікавить реконструкція колекторів. Вони навіть не підтримали передачу окремого майна, яке належить Трипільській ТЕС, на баланс міста. Ми домоглися, щоб відбулася передача низки будівель, що належать Трипільській ТЕС – чого попередня влада за 15 років зробити не змогла. А ми домоглися, щоб Трипільська ТЕС і ПАТ "Центренерго" передали це майно у комунальну власність. Відповідне рішення ухвалив і Державний фонд регіонального розвитку. Але "Самопоміч" і пані Ягодзинська не голосують за цю передачу навіть після всіх цих дозволів.

– Чому?

– Бо це майно у Ягодзинської у підпорядкуванні і вона на ньому заробляє. Уявіть, наскільки абсурдна ситуація!

– Що плануєте робити далі? В умовах фактичного блокування роботи міськради?

– Робитимемо те, що і раніше – у межах чинного законодавства. Будемо звертатися до правоохоронних структур, до органів, які контролюють діяльність СБУ і уповноважені розглядати такі суперечки. Ми будемо робити все, аби якнайшвидше повернути наші печатки і незаконно вилучену документацію.

І ми дуже сподіваємося на підтримку ЗМІ. На те, що вся ця інформація дійде до вищого керівництва Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Національної поліції. Сподіваємося, що керівники цих структур візьмуть ситуацію під особистий контроль. Розберуться. І покарають осіб, які паплюжать наші правоохоронні структури і тих чесних людей, яких, переконана, у цих структурах чимало.

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