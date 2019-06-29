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Зґвалтував рідний дідусь: жертвами педофілів в Україні стали ще двоє дітей

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У Дніпропетровській та Львівській областях від сексуальних злочинів постраждали діти у віці 9 і 14 років.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. "Червень – місяць якогось безумства: щодня статеві злочини стосовно дітей", – написав він.

Уточнюється, що на Дніпропетровщині рідний дідусь, 1966 р.н., здійснював розпусні дії відносно внучки 2010 р.н.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Соцмережі

У другому випадку дівчинку, 2005 р.н., ґвалтував її знайомий, 37-річний чоловік. Дитина, як розповів Аброськін, зникла 27 червня, про що в поліцію повідомили батьки.

"Дівчину розшукували протягом доби більше сотні поліцейських, на другу добу вона була знайдена. Встановлено, що з дівчиною, ще дитиною, весь час знаходився її знайомий. Із її слів, саме ця людина вступала з нею в статеві стосунки", – написав глава Нацполіції.

У зв'язку з інцидентами Аброськін виступив на підтримку створення реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей.

"Наш закон №6607... не може потрапити в зал ВР України вже другий рік поспіль", – обурився правоохоронець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно:

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Тема
Кримінал
Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
Теги
педофiлизгвалтували дитинурозбещував несовершеннолтнююпостраждала дитинаНаціональна поліція України
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
После гей парада у них обострение пошло !
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
украинский мир
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