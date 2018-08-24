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Зґвалтував і викинув у криницю: на популярному українському курорті сталася жахлива НП

13.5тЧитати новину російською

У четвер, 23 серпня, в колодязі каналізаційного колектора в Миргороді виявили тіло зниклої 37-річної місцевої жительки, яку поліція шукала 5 днів.

Як передають "ФАКТИ", жінка відпочивала з друзями в кафе, проте додому із зустрічі не повернулася.

Встановлено, що вона була зґвалтована та вбита, після чого тіло скинули в каналізаційний колодязь поряд із розважальним закладом у центрі курорту, де зазвичай досить людно.

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"Оскільки кафе працює до 23 години, а вбивство сталося пізніше, ніхто з відпочивальників і співробітників оздоровниці не міг надати поліції важливих відомостей. А 23 серпня майстер теплових мереж повідомив, що знайшов тіло жінки", - розповіла інспектор Миргородського відділу Нацполіції в Полтавській області Лариса Петренко.

Зґвалтував і викинув у криницю: на популярному українському курорті сталася жахлива НП

pl.npu.gov.ua

За інформацією правоохоронців, зловмисника вже знайшли. У злочині підозрюють 31-річного місцевого жителя, батька двох маленьких дітей, який проходив випробувальний термін на посаді охоронця курорту. У день вбивства (п'ятниця, 17 серпня) якраз була його зміна.

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Відзначається, що в загиблої залишилася 17-річна дочка, яку вона після розлучення з чоловіком виховувала одна.

Дані про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного вбивства.

Як писав OBOZREVATEL, раніше на відомому курорті під Бердянськом сталася надзвичайна смертельна подія під час шторму. Прес-служба ДСНС Запорізької області повідомила про подробиці трагедії.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаПолтава
Об'єкти
вбивствозґвалтування
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