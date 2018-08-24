Зґвалтував і викинув у криницю: на популярному українському курорті сталася жахлива НП

У четвер, 23 серпня, в колодязі каналізаційного колектора в Миргороді виявили тіло зниклої 37-річної місцевої жительки, яку поліція шукала 5 днів.

Як передають "ФАКТИ", жінка відпочивала з друзями в кафе, проте додому із зустрічі не повернулася.

Встановлено, що вона була зґвалтована та вбита, після чого тіло скинули в каналізаційний колодязь поряд із розважальним закладом у центрі курорту, де зазвичай досить людно.

"Оскільки кафе працює до 23 години, а вбивство сталося пізніше, ніхто з відпочивальників і співробітників оздоровниці не міг надати поліції важливих відомостей. А 23 серпня майстер теплових мереж повідомив, що знайшов тіло жінки", - розповіла інспектор Миргородського відділу Нацполіції в Полтавській області Лариса Петренко.

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За інформацією правоохоронців, зловмисника вже знайшли. У злочині підозрюють 31-річного місцевого жителя, батька двох маленьких дітей, який проходив випробувальний термін на посаді охоронця курорту. У день вбивства (п'ятниця, 17 серпня) якраз була його зміна.

Відзначається, що в загиблої залишилася 17-річна дочка, яку вона після розлучення з чоловіком виховувала одна.

Дані про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного вбивства.

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