Зґвалтування в Кагарлику: слідство змінило підозру копам

Колишнім поліцейським у справі про зґвалтування в Кагарлику змінили кваліфікацію злочину

Слідство змінило кваліфікацію злочину двом підозрюваним колишнім поліцейським у справі про зґвалтування в Кагарлику.

Про це повідомив прокурор у справі Валерій Смирнов, передає Громадському радіо. Зараз Сергія Сулиму і Миколу Кузіва підозрюють у зґвалтуванні групою осіб і в катуванні за попередньою змовою групою осіб.

З кваліфікації зникло перевищення повноважень працівником правоохоронного органу.

"365-ую перекваліфікували в 127-у. Перекваліфікували на більш точну норму, яка відображає об'єктивну та суб'єктивну сторони кримінального злочину", – сказав Смирнов.

Він додав, що у справі призначили близько дев'яти експертиз, деякі вже провели.

Раніше екс-оперуповноваженому Кагарлицького відділення поліції Сергію Сулимі повідомили про підозру в зґвалтуванні групою осіб, його колишньому начальнику Миколі Кузіву – в співучасті в груповому зґвалтуванні і в перевищенні службових повноважень.

У повідомленні ГБР про затримання поліцейських була інформація про застосування тортур до потерпілих. У підозрах, що вручили в кінці травня, такої кваліфікації вже не було.

"Підозра було початковою. Надалі ми проводили досудове розслідування, і продовжуємо його проводити. І даємо більш точну правову оцінку", – пояснив прокурор.

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