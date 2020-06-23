Зґвалтування в Кагарлику: слідство змінило підозру копам
Колишнім поліцейським у справі про зґвалтування в Кагарлику змінили кваліфікацію злочину
Слідство змінило кваліфікацію злочину двом підозрюваним колишнім поліцейським у справі про зґвалтування в Кагарлику.
Про це повідомив прокурор у справі Валерій Смирнов, передає Громадському радіо. Зараз Сергія Сулиму і Миколу Кузіва підозрюють у зґвалтуванні групою осіб і в катуванні за попередньою змовою групою осіб.
З кваліфікації зникло перевищення повноважень працівником правоохоронного органу.
"365-ую перекваліфікували в 127-у. Перекваліфікували на більш точну норму, яка відображає об'єктивну та суб'єктивну сторони кримінального злочину", – сказав Смирнов.
Він додав, що у справі призначили близько дев'яти експертиз, деякі вже провели.
Раніше екс-оперуповноваженому Кагарлицького відділення поліції Сергію Сулимі повідомили про підозру в зґвалтуванні групою осіб, його колишньому начальнику Миколі Кузіву – в співучасті в груповому зґвалтуванні і в перевищенні службових повноважень.
У повідомленні ГБР про затримання поліцейських була інформація про застосування тортур до потерпілих. У підозрах, що вручили в кінці травня, такої кваліфікації вже не було.
"Підозра було початковою. Надалі ми проводили досудове розслідування, і продовжуємо його проводити. І даємо більш точну правову оцінку", – пояснив прокурор.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Співробітників Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у зґвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу було відсторонено.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
З'ясувалося, що підозрювані в зґвалтуванні співробітники Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один з них вже мав дисциплінарне покарання.
Також поліцейські з Кагарлика, які підозрюються в зґвалтуванні, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
У Києві заарештували поліцейських з Кагарлика Сергія Суліму і Миколи Кузіва, підозрюваних у зґвалтуванні.
За результатами першого етапу службового розслідування були звільнені 10 співробітників.
Мати розповіла про муки постраждалої дівчини після пережитої ночі в поліцейському відділку.
Постраждала дівчина розповіла, як її ґвалтували і били копи в Кагарлику.
Стало відомо, що дин з правоохоронців відділення поліції Кагарлика, якого разом з напарником підозрюють у зґвалтуванні дівчини, раніше нібито вже проходив у справі про побиття.
22 червня Апеляційний суд Києва відмовив у апеляційних скаргах захисту Миколи Кузіва і Сергія Сулуми, яких підозрюють в груповому зґвалтуванні та перевищенні службових повноважень.