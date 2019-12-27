"Зґвалтування після вбивства!" Журналістка різко висловилася щодо обміну вбивць Дані Дідика

В Україні розгорілася хвиля обурення через плани включити організаторів теракту в Харкові в лютому 2015 року до списків на обмін полоненими.
Зокрема, журналістка ICTV Тетяна Доцяк назвала це "зґвалтуванням після вбивства – Росією усієї нашої країни". Такою думкою вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.
"Який, бл*ть, обмін. Троє чуваків у мирному Харкові підірвали мирну ходу із мирними громадянами. Загинули 4 людини – школяр Даня Дідік, студент Микола Мельничук, громадський активіст Ігор Толмачов та поліцейський Вадим Рибальченко. І ще 9 отримали поранення. І жертв могло бути набагато більше, якби не газель, випадково припаркована в епіцентрі вибуху", – нагадала журналістка.
В Україні обурені включення вбивць Дані Дідика до списків обміну полоненими
Доцяк назвала цю подію "найжертовнішим терактом в історії незалежної України", у результаті якого загинули діти. І злочинці неодмінно б мали довіку сидіти за гратами. Однак у переговорах із агресором українська сторона не змогла протидіяти російській, яка наполягала, щоб троє обвинувачених у теракті – Тетюцький, Дворніков і Башликов – були обмінені.
"Нам кажуть, що рішення ухвалили на найвищому рівні. А потім кажуть: якщо рідні загиблих примиряться з обміном – це буде ще одним їхнім подвигом. А я кажу, що це зґвалтування після вбивства. До того ж усієї країни. Росією всіх нас", – наголосила журналістка.
Вона також поцікавилася, кого з наших військовополонених або політв'язнів, які є бранцями Кремля, поставили у знак рівності з цими трьома вбивцями.
"Мені реально страшно від того, що вони вийдуть. Ви бачили їхні очі? А їхні усмішки? А їхні біцухи? А ви чули їх, а? "Желто-синяя простыня", "гражданская война", "братоубийцы". Їм доведеться ще відпрацьовувати перед ФСБ Росії своє звільнення. І вони повернуться. Обов'язково повернуться", – підсумувала Доцяк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.
26 грудня стало відомо, що рамках підготовки до процесу випустили з-під варти спільника російських терористів Миколу Бутрименка. 29 липня 2014 року саме він повідомив окупантам про позиції українських військовослужбовців, яких потім розстріляли.
Також Україна може обміняти і трьох обвинувачених у теракті в Харкові біля Палацу спорту в 2015 році, в результаті якого загинули чотири особи. У список для обміну російською стороною були включені Сергій Башликов, Володимир Дворніков і Віктор Тетюцький.
Крім того, Жовтневий районний суд Маріуполя відпустив з-під варти під особисті зобов'язання Євгенія Дружиніна, Олександра Стрельниковича, Віктора Скрипника та В'ячеслава Бірюкова.
Вони є фігурантами розслідування про захоплення будівлі Маріупольського ГУВС 9 травня 2014 року. В ході нападу загинули шестеро осіб.
Йшлося і про обмін п'ятьох беркутівців, підозрюваних в розстрілах Небесної Сотні. Це Олег Янішевський, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко. Останнього навіть відпустили з СІЗО під домашній арешт.
Але після виниклого ажіотажу Україна викреслила зі списку на обмін трьох ексбійців батальйону спецпризначення "Беркут", які знаходяться в СІЗО.
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