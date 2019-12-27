"Зґвалтування після вбивства!" Журналістка різко висловилася щодо обміну вбивць Дані Дідика

В Україні розгорілася хвиля обурення через плани включити організаторів теракту в Харкові в лютому 2015 року до списків на обмін полоненими.

Зокрема, журналістка ICTV Тетяна Доцяк назвала це "зґвалтуванням після вбивства – Росією усієї нашої країни". Такою думкою вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

"Який, бл*ть, обмін. Троє чуваків у мирному Харкові підірвали мирну ходу із мирними громадянами. Загинули 4 людини – школяр Даня Дідік, студент Микола Мельничук, громадський активіст Ігор Толмачов та поліцейський Вадим Рибальченко. І ще 9 отримали поранення. І жертв могло бути набагато більше, якби не газель, випадково припаркована в епіцентрі вибуху", – нагадала журналістка.

В Україні обурені включення вбивць Дані Дідика до списків обміну полоненими

Доцяк назвала цю подію "найжертовнішим терактом в історії незалежної України", у результаті якого загинули діти. І злочинці неодмінно б мали довіку сидіти за гратами. Однак у переговорах із агресором українська сторона не змогла протидіяти російській, яка наполягала, щоб троє обвинувачених у теракті – Тетюцький, Дворніков і Башликов – були обмінені.

"Нам кажуть, що рішення ухвалили на найвищому рівні. А потім кажуть: якщо рідні загиблих примиряться з обміном – це буде ще одним їхнім подвигом. А я кажу, що це зґвалтування після вбивства. До того ж усієї країни. Росією всіх нас", – наголосила журналістка.

Вона також поцікавилася, кого з наших військовополонених або політв'язнів, які є бранцями Кремля, поставили у знак рівності з цими трьома вбивцями.

"Мені реально страшно від того, що вони вийдуть. Ви бачили їхні очі? А їхні усмішки? А їхні біцухи? А ви чули їх, а? "Желто-синяя простыня", "гражданская война", "братоубийцы". Їм доведеться ще відпрацьовувати перед ФСБ Росії своє звільнення. І вони повернуться. Обов'язково повернуться", – підсумувала Доцяк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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