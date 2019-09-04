Зґвалтували і зарізали: в Херсоні по-звірячому вбили молоду жінку. Фото і відео 18+

У вівторок, 3 вересня, в Херсоні на пляжі знайшли труп 35-річної Олени Кулапової, яку перед вбивством зґвалтували.

Про це повідомляє місцеве видання "Типовий Херсон" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в поліцію області приблизно о 06:40 надійшло повідомлення, що в Херсоні в Гідропарку біля води лежить тіло жінки з тілесними ушкодженнями. Незабаром її впізнали. У соцмережах написали, що у жінки залишився чоловік і двоє дітей.

У Херсоні по-звірячому вбили молоду жінку Типовий Херсон

У Херсоні по-звірячому вбили молоду жінку Типовий Херсон

У Херсоні по-звірячому вбили молоду жінку Типовий Херсон

У Херсоні по-звірячому вбили молоду жінку Типовий Херсон

У Херсоні по-звірячому вбили молоду жінку Типовий Херсон

Правоохоронці розповіли, що на тілі вбитої виявили не менше 5 колото-різаних ран на шиї і грудній клітині. Крім того, перед смертю жінку згвалтували.

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У Херсоні на пляжі знайшли вбиту жінку Типовий Херсон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові підліток по-звірячому вбив 26-річну дівчину.

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