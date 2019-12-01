Зустрічали на колінах: тіло загиблого українського захисника привезли додому. Фото

У неділю, 1 грудня, тіло загиблого в зоні Операції Об'єднаних сил українського захисника Олексія Капустяна привезли до Коломиї.
За даними WestNews, колона проїхала вулицями Застав’я та Незалежності селища Гоща, і через Чудницю, Воскодави та Тучин попрямувала до селища Кринички.
До Коломиї привезли тіло Олексія Капустяна - зустрічали на колінах
westnews
Маршрутом, де їхав кортеж із тілом загиблого бійця, люди стояли на колінах. Більше двохсот жителів села зустріли українського героя у райцентрі, схиливши голови.
До Коломиї привезли тіло Капустяна
westnews
Олексій Капустян загинув на Донбасі - Коломия
westnews
Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник загинув на Донбасі 29 листопада. Йому було лише 26 років. Капустяна вбила ворожа куля снайпера. У загиблого захисника залишилася маленька донька.
Олексій Капустян загинув на Донбасі
facebook / liliya.ragutskaya
Олексій Капустян
twitter / dmitrosel007
За роки війни боєць встиг послужити в 2 окремому батальйоні територіальної оборони Рівненської області "Горинь", у 30-й та 24-й бригаді, 130-му окремому розвідбаті. Останнім часом служив за контрактом у 8-му окремому батальйоні 10 ОГШБр.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".