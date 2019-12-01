Зустрічали на колінах: тіло загиблого українського захисника привезли додому. Фото

У неділю, 1 грудня, тіло загиблого в зоні Операції Об'єднаних сил українського захисника Олексія Капустяна привезли до Коломиї.

За даними WestNews, колона проїхала вулицями Застав’я та Незалежності селища Гоща, і через Чудницю, Воскодави та Тучин попрямувала до селища Кринички.

До Коломиї привезли тіло Олексія Капустяна - зустрічали на колінах westnews

Маршрутом, де їхав кортеж із тілом загиблого бійця, люди стояли на колінах. Більше двохсот жителів села зустріли українського героя у райцентрі, схиливши голови.

До Коломиї привезли тіло Капустяна westnews

Олексій Капустян загинув на Донбасі - Коломия westnews

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник загинув на Донбасі 29 листопада. Йому було лише 26 років. Капустяна вбила ворожа куля снайпера. У загиблого захисника залишилася маленька донька.

Олексій Капустян загинув на Донбасі facebook / liliya.ragutskaya

Олексій Капустян twitter / dmitrosel007

За роки війни боєць встиг послужити в 2 окремому батальйоні територіальної оборони Рівненської області "Горинь", у 30-й та 24-й бригаді, 130-му окремому розвідбаті. Останнім часом служив за контрактом у 8-му окремому батальйоні 10 ОГШБр.

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