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1 грудня • оновлено в 22:21
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Зустрічали на колінах: тіло загиблого українського захисника привезли додому. Фото

4.2т
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У неділю, 1 грудня, тіло загиблого в зоні Операції Об'єднаних сил українського захисника Олексія Капустяна привезли до Коломиї.

За даними WestNews, колона проїхала вулицями Застав’я та Незалежності селища Гоща, і через Чудницю, Воскодави та Тучин попрямувала до селища Кринички.

До Коломиї привезли тіло Олексія Капустяна - зустрічали на колінах

До Коломиї привезли тіло Олексія Капустяна - зустрічали на колінах

westnews

Маршрутом, де їхав кортеж із тілом загиблого бійця, люди стояли на колінах. Більше двохсот жителів села зустріли українського героя у райцентрі, схиливши голови.

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До Коломиї привезли тіло Капустяна

До Коломиї привезли тіло Капустяна

westnews

Олексій Капустян загинув на Донбасі - Коломия

Олексій Капустян загинув на Донбасі - Коломия

westnews

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник загинув на Донбасі 29 листопада. Йому було лише 26 років. Капустяна вбила ворожа куля снайпера. У загиблого захисника залишилася маленька донька.

Олексій Капустян загинув на Донбасі

Олексій Капустян загинув на Донбасі

facebook / liliya.ragutskaya

Олексій Капустян

Олексій Капустян

twitter / dmitrosel007

За роки війни боєць встиг послужити в 2 окремому батальйоні територіальної оборони Рівненської області "Горинь", у 30-й та 24-й бригаді, 130-му окремому розвідбаті. Останнім часом служив за контрактом у 8-му окремому батальйоні 10 ОГШБр.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
И шо коломыйский рогуль искал на Донбассе? И шо нашёл? :-)))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Мог бы жить растить детей, нет попёрся из Коломыи освобождать Донбасс от оккупировавших его жителей.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
В Рагуляндии всплеск "падучей". В этой новости всё прекрасно.
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