ЗСУ знищили вогневу точку терористів з квадрокоптера: з'явилося відео
ЗСУ завдали удару з безпілотника
Збройні сили України завдали удару по вогневій точці терористів на Донбасі.
Як повідомила в Facebook волонтер Юлія Толмачова, снаряд був скинутий з квадрокоптера (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За її словами, на фронті дуже потрібні ще два квадрокоптери "Mavic Zoom" і "Фантом 4".
"Спасибі кожному, хто продовжує допомагати з початку війни... Ваші гроші підуть на добру справу", – написала Толмачова.
Скрін Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ підірвали вантажівку терористів з боєприпасами і мінометами.
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