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ЗСУ знищили вогневу точку терористів з квадрокоптера: з'явилося відео

Розслідування
3,0 т.
ЗСУ завдали удару з безпілотника

ЗСУ завдали удару з безпілотника

Збройні сили України завдали удару по вогневій точці терористів на Донбасі.

Як повідомила в Facebook волонтер Юлія Толмачова, снаряд був скинутий з квадрокоптера (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, на фронті дуже потрібні ще два квадрокоптери "Mavic Zoom" і "Фантом 4".

"Спасибі кожному, хто продовжує допомагати з початку війни... Ваші гроші підуть на добру справу", – написала Толмачова.

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ підірвали вантажівку терористів з боєприпасами і мінометами.

УкраїнаВійна на ДонбасівійнаДонбас
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  1. /Розслідування