ЗСУ знищили терориста "Востока": офіцер показав фото

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований ще один терорист "ДНР" із підрозділу "Восток".

Про це написав у своєму Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото вбитого. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Бригаду-200 поповнив 09.06.2019 року Моісеєнков "Маз" Іван із Донецька", – поділився він.

Іван Моісеєнков Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Про його смерть стало відомо з соцмереж. Родом Моісеєнков був із Донецька, проте містом проживання вказував Москву.

Іван Моісеєнков Twitter Necro Mancer

Іван Моісеєнков Twitter Necro Mancer

Іван Моісеєнков Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня ЗСУ відповіли на обстріл противника на Донбасі, поранивши 10 окупантів і знищивши військову техніку ворога.

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