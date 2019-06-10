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/Розслідування

ЗСУ знищили терориста "Востока": офіцер показав фото

1.9тЧитати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований ще один терорист "ДНР" із підрозділу "Восток".

Про це написав у своєму Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото вбитого. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Бригаду-200 поповнив 09.06.2019 року Моісеєнков "Маз" Іван із Донецька", – поділився він.

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Іван Моісеєнков

Іван Моісеєнков

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Про його смерть стало відомо з соцмереж. Родом Моісеєнков був із Донецька, проте містом проживання вказував Москву.

Іван Моісеєнков

Іван Моісеєнков

Twitter Necro Mancer

Іван Моісеєнков

Іван Моісеєнков

Twitter Necro Mancer

Іван Моісеєнков

Іван Моісеєнков

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня ЗСУ відповіли на обстріл противника на Донбасі, поранивши 10 окупантів і знищивши військову техніку ворога.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ООСЗСУ
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Ну а завтра ёпнут очередного воина света. А потом наоборот. И до бесконечности
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