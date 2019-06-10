ЗСУ знищили терориста "Востока": офіцер показав фото

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований ще один терорист "ДНР" із підрозділу "Восток".
Про це написав у своєму Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото вбитого. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Бригаду-200 поповнив 09.06.2019 року Моісеєнков "Маз" Іван із Донецька", – поділився він.
Іван Моісеєнков
Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)
Про його смерть стало відомо з соцмереж. Родом Моісеєнков був із Донецька, проте містом проживання вказував Москву.
Іван Моісеєнков
Twitter Necro Mancer
Іван Моісеєнков
Twitter Necro Mancer
Іван Моісеєнков
Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)
Моісеєнков Іван Сергійович "Маз" (Донецьк, 20/01/85) помер 09/06/19 # груз200 # Схід # роа pic.twitter.com/MkQaKTChgb- Necro Mancer (@ 666_mancer) 10 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня ЗСУ відповіли на обстріл противника на Донбасі, поранивши 10 окупантів і знищивши військову техніку ворога.
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