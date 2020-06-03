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3 червня • оновлено в 08:24
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/ Розслідування

ЗСУ знищили найманця Росії після атаки на Донбасі

  • Ворог дев'ять разів порушував режим припинення вогню

  • Противник застосовував заборонене озброєння

  • Один боєць ЗСУ отримав поранення

3.2т
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За минулу добу, 2 червня, під обстрілами російських окупаційних військ один військовий ЗСУ отримав поранення. Всього ворог дев'ять разів порушував режим припинення вогню.

За даними української розвідки, один окупант був ліквідований, йдеться у зведенні ООС.

Противник обстріляв позиції ОС із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, а також застосував некеровані ракетні снаряди.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог вів обстріл поблизу Старогнатівки, Павлополя, Богданівки, Мар'їнки та Водяного.

"Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння й чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність", – зазначено в повідомленні.

Карта ООС

Карта ООС

У районі відповідальності ОТУ "Північ" окупанти вели вогонь по захисниках Майорська, Новозванівки та Хутора Вільного.

З початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. Втрат серед ЗСУ немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня в зоні проведення ООС на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України війна Донбас
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