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12 листопада • оновлено в 09:46
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ЗСУ жорстко відбилися від окупантів: у "Л/ДНР" втрати

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Російсько-окупаційні війська у понеділок, 11 листопада, зазнали серйозних втрат на Донбасі.

Так, поранення отримали троє бойовиків "Л/ДНР". Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своєму Telegram-каналі.

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"Втрати російсько-окупаційних військ 11.11.2019 р. склали 3 особи, а саме: санітарні (300) – 3 особи. 2 – 9 омсп, 1 – 1 омсбр. Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України!" – написав він.

ЗСУ жорстко відбилися від окупантів: у "Л/ДНР" втрати

ЗСУ жорстко відбилися від окупантів: у "Л/ДНР" втрати

Главред

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн був поранений в результаті бойових дій на Донбасі у понеділок, 11 листопада.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Перов Василий
Перов Василий
Эх жалко что в Д Н Р не знают что у них потери... Врятли там эту Пом ойку Обосс кто-то читает... Надо отправить волонтеров с плакатами " Проснитесь У вас Потери!"
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Этот пиздабол написал бы -верьте мне.
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