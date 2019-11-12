Російсько-окупаційні війська у понеділок, 11 листопада, зазнали серйозних втрат на Донбасі.

Так, поранення отримали троє бойовиків "Л/ДНР". Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своєму Telegram-каналі.

"Втрати російсько-окупаційних військ 11.11.2019 р. склали 3 особи, а саме: санітарні (300) – 3 особи. 2 – 9 омсп, 1 – 1 омсбр. Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України!" – написав він.

ЗСУ жорстко відбилися від окупантів: у "Л/ДНР" втрати Главред

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн був поранений в результаті бойових дій на Донбасі у понеділок, 11 листопада.

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