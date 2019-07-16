ЗСУ жорстко помстилися терористам на Донбасі з неба. Відео

Збройні сили України помстилися терористам "ДНР" на Донбасі і знищили їхні позиції в районі окупованої Горлівки.

Відео нищівного удару по "гніздах" окупантів опублікував на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Спочатку пролетіли над позицією противника вище. Придивились. І що побачили?

Окопи, окопи – десятки метрів. Зайняті будинки, з яких давно вигнали місцевих, перетворені на спостережні пункти, КСП взводів і невеликі склади боєприпасів", – розповів він.

ЗСУ знищили позиції терористів скріншот

"Пролетіли вдруге, вже на низькій висоті. Придивились уважніше. Оцінили всі позиції противника. Все. І окопи, і споруди, і склади. Потім відвели дрон на безпечну відстань і... все по цілях. Коригування з повітря дозволяє не витрачати даремно боєприпаси. Кілька хвилин – і операція завершена", – додав Мисягін.

Також він уточнив, що відзначилася піхота 53-ї бригади.

"Ось тому ми і постачаємо дрони в армію. Без них не проходить жодна подібна операція у відповідь. Вони – очі нашої армії у небі", – зазначив волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України прийняли на озброєння систему "Ятрань", призначену для виявлення ворожих кораблів і підводних човнів.

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