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ЗСУ жорстко помстилися терористам на Донбасі з неба. Відео

9.8т Читати матеріал російською

Збройні сили України помстилися терористам "ДНР" на Донбасі і знищили їхні позиції в районі окупованої Горлівки.

Відео нищівного удару по "гніздах" окупантів опублікував на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Спочатку пролетіли над позицією противника вище. Придивились. І що побачили?

Окопи, окопи – десятки метрів. Зайняті будинки, з яких давно вигнали місцевих, перетворені на спостережні пункти, КСП взводів і невеликі склади боєприпасів", – розповів він.

ЗСУ знищили позиції терористів

ЗСУ знищили позиції терористів

скріншот

"Пролетіли вдруге, вже на низькій висоті. Придивились уважніше. Оцінили всі позиції противника. Все. І окопи, і споруди, і склади. Потім відвели дрон на безпечну відстань і... все по цілях. Коригування з повітря дозволяє не витрачати даремно боєприпаси. Кілька хвилин – і операція завершена", – додав Мисягін.

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Також він уточнив, що відзначилася піхота 53-ї бригади.

"Ось тому ми і постачаємо дрони в армію. Без них не проходить жодна подібна операція у відповідь. Вони – очі нашої армії у небі", – зазначив волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України прийняли на озброєння систему "Ятрань", призначену для виявлення ворожих кораблів і підводних човнів.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
Порожняк! На ютубе посмотрите ---- https://youtu.be/1GvZ-MZpMOM
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Украинские военные в Донбассе по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев, пытаясь применить новый вид вооружения. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов. По его словам, на прошлой неделе военнослужащие из 35-й бригады ВСУ дважды использовали установки разминирования УР-77 по жилым районам города Докучаевска. Только благодаря их непрофессионализму удалось обойтись без жертв среди мирного населения. Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений "Мы уже привыкли": жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ Безсонов пояснил, что силовики запустили снаряд без тормозного каната, необходимого для правильной работы боеприпаса. "В процессе полета отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих. В результате произошедшего позиция украинских карателей была полностью уничтожена, трое погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести", — заявил представитель ДНР.
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