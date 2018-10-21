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ЗСУ зазнали втрат після кривавих боїв на Донбасі: в ООС заявили про загострення

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У неділю, 21 жовтня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як повідомляється у Facebook на сторінці прес-центру штабу ООС, протягом доби терористи "Л/ДНР" 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши один раз заборонену Мінськими угодами зброю.

"Порівняно з минулою добою, дещо загострилася ситуація на Луганському напрямку. Опорні пункти наших військ поблизу Кримського були обстріляні з мінометів 82-го калібру, а наші позиції поблизу Щастя піддалися вогню зі стрілецької зброї", — розповіли в штабі ООС.

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"Загалом, ворог відкривав прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Красногорівка", — йдеться у звіті.

Зазначається, що ситуація у районі проведення операції залишається під контролем Об'єднаних сил, яким довелося відкривати вогонь у відповідь через загрозу життю бійців.

ЗСУ зазнали втрат після кривавих боїв на Донбасі: в ООС заявили про загострення

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні бійці ООС дали потужну відсіч на Донбасі, у результаті якої терористи зазнали серйозних втрат.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Ёбаные,вонючие скаклы!Собирайте свои вшивованки,вшировары и несите свои рваные ,грязные дупла до хаты.Тьфу на вас!
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Пусть не дрогне рука снайпера..нехай куля летить лагідно..та несе нашу любовь" до московитів..З нею Велес..З Хлопцями Дажбог..
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0
5
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Макаренко Олег, ни чё не понял, вчерась ты ярым томосеком был, сегодня язычники, а может ты просто пидор? Признавайся гида!
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1
0
Влад Жирнов
Влад Жирнов
Макаренко Олег, иди в ато обезьяна
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5
0
Коваленко Вася
Коваленко Вася
Хохлы раком,шаровары стирайте паскуды. Кто вас родил ебучье отродие?
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9
2
2 из 3 ответов | показать все
Макаренко Олег
Макаренко Олег
Коваленко Вася, Шо так?С кагого перепугу))Ну ти даун)))Смишьной..сКажи что нить еще..Прикольн виходит..))
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0
3
Макаренко Олег
Макаренко Олег
Бор Тарас, Та єто тварь продажная..Протв русскаго народа тут топит..ненависть распространяет..Хохляцкая бендере короче..Таких коваленив на дибу в подвале..))
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0
3

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