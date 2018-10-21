ЗСУ зазнали втрат після кривавих боїв на Донбасі: в ООС заявили про загострення

У неділю, 21 жовтня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як повідомляється у Facebook на сторінці прес-центру штабу ООС, протягом доби терористи "Л/ДНР" 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши один раз заборонену Мінськими угодами зброю.

"Порівняно з минулою добою, дещо загострилася ситуація на Луганському напрямку. Опорні пункти наших військ поблизу Кримського були обстріляні з мінометів 82-го калібру, а наші позиції поблизу Щастя піддалися вогню зі стрілецької зброї", — розповіли в штабі ООС.

"Загалом, ворог відкривав прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Красногорівка", — йдеться у звіті.

Зазначається, що ситуація у районі проведення операції залишається під контролем Об'єднаних сил, яким довелося відкривати вогонь у відповідь через загрозу життю бійців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні бійці ООС дали потужну відсіч на Донбасі, у результаті якої терористи зазнали серйозних втрат.