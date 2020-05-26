ЗСУ завдали розгромного удару по військах Росії: багато поранених

Натомість наші військовослужбовці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку загарбників, поранили чотирьох із них

На щастя, жоден український воїн не загинув і не зазнав поранень внаслідок цих провокацій

У понеділок, 26 травня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 16 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. На щастя, українські захисники не зазнали втрат внаслідок цих провокацій.

Натомість наші воїни вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку загарбників, після чого ті відмовилися від подальшої активності. За даними розвідки, ЗСУ поранили чотирьох окупантів, повідомляє пресцентр ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що противник традиційно обстріляв позиції ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції Об’єднаних сил 14 разів:

неподалік Пісків та Оріхового – зі 120-мм мінометів;

тричі біля Богданівки – з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї;

два рази в районі Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння бойової машини піхоти;

двічі в околицях Авдіївки –з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

біля Березового – з гранатометів і великокаліберних кулеметів;

зранку та ввечері поряд із Мар’їнкою – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;

у районі Водяного – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 25 травня mediarnbo.org

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано два обстріли:

біля Оріхового та Луганського – з мінометів калібру 120 мм, які згідно із Мінськими домовленостями не повинні перебувати на лінії бойового зіткнення.

Як зазначають в ООС, від початку цієї доби російські окупаційні війська активності не проявляли і втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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