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ЗСУ завдали пекельного удару на Донбасі: у "Л/ДНР" колосальні втрати

17.2тЧитати новину російською

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані 12 терористів "Л/ДНР".

Про це в Facebook повідомив офіцер Збройних сил України Олександр Гром. За його словами, ще 17 бойовиків отримали поранення.

"У результаті навішування п*здюлів оркам 12 лаптєногих ушльопків було знищено, 17 - поранені (4 МСБР 2 АК - 8 знищено, 11 - поранено, 1 МСБР 1 АК - 2 знищено, 4 - поранено, 9 ОШМПС МП - 2 знищено, 2 - поранено)", - написав він.

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"Командування окупаційних військ в істериці шукає паливо для заправки рефрижераторів, для чого відправило офіцерів із коробочками для збору коштів на вулиці окупованих міст. Рухаємося далі! Слава Україні!" - написав офіцер.

Дані про втрати "Л/ДНР" підтвердили також у прес-центрі штабу ООС у Facebook. Відзначається, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об'єднаних сил.

"Військові частини резерву й артилерія готові до відбиття атак противника і ведення бойових дій", - написано в повідомленні.

ЗСУ завдали пекельного удару на Донбасі: у "Л/ДНР" колосальні втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Луганській області пройшов кривавий бій, який тривав близько 5 годин. При захисті позицій загинули чотири бійці ЗСУ. Ще один військовий загинув під час обстрілу терористів під Донецьком.

Також терористи атакували контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Майорське", через що бійцям ОС довелося екстрено провести евакуацію мирного населення. Через напад "ДНР" був введений режим "червоний".

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Oberst Kurt
Oberst Kurt
Так і потрібно.. За четверо наших, тридцять їхніх... Слава Україні і її доблестній армії.. Хлопці бийте так руцьких сучар, щоб вантаж - 200 йшов у козляндію нескінченими потоками...
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Tinin Alex
Tinin Alex
)))))))))))) Вы же утром обосрались)))))))))) Петя плакал на камеру что на него Россия напала)))))) Может вам внатуре разок Калибрами по кастрюлям ёбнуть??? Чтоб перемоги не придумывали...... Самое мне нравится что для тупого сельского хохла написанно ----(4 МСБР 2 АК - 8 уничтожено, 11 - ранены, 1 МСБР 1 АК - 2 уничтожено, 4 - ранены, 9 ОШМПС МП - 2 уничтожено, 2 - ранено).... Прочитай сельский нищий хохол что тут написанно!!! Вник? Чувствуешь что перемогой пахнет... В натуре страна - 404.
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Укроп Русо
Укроп Русо
Tinin Alex, Слышь ты каллибратор недоделанный. Сармат, Прогресс, Протон, гандон ты епт мать. Армату заведи для начала, а уж потом каллом раскидывайся.
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Астахов Константин
Астахов Константин
Бегите в тайгу, глупцы.
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