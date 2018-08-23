ЗСУ завдали пекельного удару на Донбасі: у "Л/ДНР" колосальні втрати

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані 12 терористів "Л/ДНР".

Про це в Facebook повідомив офіцер Збройних сил України Олександр Гром. За його словами, ще 17 бойовиків отримали поранення.

"У результаті навішування п*здюлів оркам 12 лаптєногих ушльопків було знищено, 17 - поранені (4 МСБР 2 АК - 8 знищено, 11 - поранено, 1 МСБР 1 АК - 2 знищено, 4 - поранено, 9 ОШМПС МП - 2 знищено, 2 - поранено)", - написав він.

"Командування окупаційних військ в істериці шукає паливо для заправки рефрижераторів, для чого відправило офіцерів із коробочками для збору коштів на вулиці окупованих міст. Рухаємося далі! Слава Україні!" - написав офіцер.

Дані про втрати "Л/ДНР" підтвердили також у прес-центрі штабу ООС у Facebook. Відзначається, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об'єднаних сил.

"Військові частини резерву й артилерія готові до відбиття атак противника і ведення бойових дій", - написано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Луганській області пройшов кривавий бій, який тривав близько 5 годин. При захисті позицій загинули чотири бійці ЗСУ. Ще один військовий загинув під час обстрілу терористів під Донецьком.

Також терористи атакували контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Майорське", через що бійцям ОС довелося екстрено провести евакуацію мирного населення. Через напад "ДНР" був введений режим "червоний".