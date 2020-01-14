"ЗСУ вбиває українців!" Батько голови "Укрпошти" виявився фанатом "русского міра"

Батько голови "Укрпошти" Ігоря Смілянського, Юхим Смілянський, виявився затятим українофобом і відкрито писав про це в інтернеті.

Скріншоти його проросійських заяв оприлюднив на своїй сторінці у Facebook блогер Петро Терентьєв. Вони датовані серпнем 2014 року, коли на Донбасі точилися найзапекліші бої проти російських окупантів.

"Мені подобаються патріоти з Нью-Йорка. А ви можете насолоджуватися найкращою армією України, яка вбиває своїх українських жителів. І це "паторіоти", які вбивають моїх друзів в Одесі", – писав тоді Смілянський-старший.

Українофобські висловлювання Юхима Смілянського Facebook Петра Терентьєва

Ігор Смілянський

Терентьєва обурив той факт, що сім'я топменеджера українського державного підприємства має такі агресивно проросійські погляди.

"Реформ вам із Нью-Йорка, прямісінько з Брайтон Бітч! Знайшлася сім'я Смілянського у Facebook. Зрозуміло, що син за батька і батько за сина не відповідають, але просто стало цікаве походження нью-йоркського реформатора. Виявляється, це звичайний Брайтон Бітч", – написав блогер.

Крім того, він показав й інші скріншоти зі сторінок батьків Смілянського, які рясніють забороненими в Україні "георгіївськими" стрічками, репостами антиукраїнських опусів утікача Миколи Азарова та іншими пропагандистськими вкиданнями.

Сторінка в соцмережі матері Смілянського – Елли Facebook Петра Терентьєва

Мати Смілянського називає українців "бандерівцями-нацистами" Facebook Петра Терентьєва

Репост опусу Азарова на сторінці Юхима Смілянського Facebook Петра Терентьєва

У коментарях під постом українці почали бурхливо обговорювати скандальні факти з біографії членів сім'ї Смілянського. "Ще й вата", "Яблуко від яблуні", "Так у них вся сім'я бракована", "Вата", – обурюються люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

перший секретар Національної спілки журналістів Ліна Кущ повідомила, що Смілянський зароблятиме у 2020 році майже 1,9 млн грн на місяць.

Українців розлютила ця новина, і вони жорстко розкритикували чиновника за рішення підвищити собі зарплату до величезних розмірів.

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