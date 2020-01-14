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14 січня • оновлено в 18:08
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"ЗСУ вбиває українців!" Батько голови "Укрпошти" виявився фанатом "русского міра"

11.8т
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Батько голови "Укрпошти" Ігоря Смілянського, Юхим Смілянський, виявився затятим українофобом і відкрито писав про це в інтернеті.

Скріншоти його проросійських заяв оприлюднив на своїй сторінці у Facebook блогер Петро Терентьєв. Вони датовані серпнем 2014 року, коли на Донбасі точилися найзапекліші бої проти російських окупантів.

"Мені подобаються патріоти з Нью-Йорка. А ви можете насолоджуватися найкращою армією України, яка вбиває своїх українських жителів. І це "паторіоти", які вбивають моїх друзів в Одесі", – писав тоді Смілянський-старший.

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Українофобські висловлювання Юхима Смілянського

Українофобські висловлювання Юхима Смілянського

Facebook Петра Терентьєва

Ігор Смілянський

Ігор Смілянський

Терентьєва обурив той факт, що сім'я топменеджера українського державного підприємства має такі агресивно проросійські погляди.

"Реформ вам із Нью-Йорка, прямісінько з Брайтон Бітч! Знайшлася сім'я Смілянського у Facebook. Зрозуміло, що син за батька і батько за сина не відповідають, але просто стало цікаве походження нью-йоркського реформатора. Виявляється, це звичайний Брайтон Бітч", – написав блогер.

Крім того, він показав й інші скріншоти зі сторінок батьків Смілянського, які рясніють забороненими в Україні "георгіївськими" стрічками, репостами антиукраїнських опусів утікача Миколи Азарова та іншими пропагандистськими вкиданнями.

Сторінка в соцмережі матері Смілянського – Елли

Сторінка в соцмережі матері Смілянського – Елли

Facebook Петра Терентьєва

Мати Смілянського називає українців "бандерівцями-нацистами"

Мати Смілянського називає українців "бандерівцями-нацистами"

Facebook Петра Терентьєва

Репост опусу Азарова на сторінці Юхима Смілянського

Репост опусу Азарова на сторінці Юхима Смілянського

Facebook Петра Терентьєва

У коментарях під постом українці почали бурхливо обговорювати скандальні факти з біографії членів сім'ї Смілянського. "Ще й вата", "Яблуко від яблуні", "Так у них вся сім'я бракована", "Вата", – обурюються люди.

"ЗСУ вбиває українців!" Батько голови "Укрпошти" виявився фанатом "русского міра"

"ЗСУ вбиває українців!" Батько голови "Укрпошти" виявився фанатом "русского міра"

"ЗСУ вбиває українців!" Батько голови "Укрпошти" виявився фанатом "русского міра"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особи
Ігор Смілянський Петро Терентьєв
Місце
Україна
Тег
Укрпошта
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Коментарі
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Сын за отца не отвечает, ушлепки.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Данилов Андрей, сталину расскажи.
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0
Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Такое убогое чмо нужно отправлять в глубинку рабсии. Пусть они почувствуют на своей шкуре рашистскую бытовуху и «величие» этой недостраны.
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Петришин Роман
Петришин Роман
Кристина Стефанова, ти дура.
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Малявин Эдуард
Малявин Эдуард
Срусских Нагиб, любезный , там УКРАИНСКИХ заробитчан - около 3 000 000 граждан !
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4
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Почему paгули, которые так сильно любят бaндеру, ставят ему памятники, называют его именем улицы, а его вонючий д.р. сделали государственным праздником, так обижаются, когда их называют нацисто-бaндеровцами?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Джонсон Саймон Фаллос,Стеёпка-Сопля был маленьким пассивным гомиком! Вы себе другого кумира не могли выдумать?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кристина Стефанова, чушка кокошная,почему лапти так любят сталина?хорошо видать трахал кокошных и в хвост и в гриву.хехе
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