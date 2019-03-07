ЗСУ рознесли позицію "Л/ДНР": з'явилося потужне відео удару

Українські воїни знищили кулеметний пункт "Л/ДНР" у районі Ясинуватської розв'язки.

Відео оприлюднив на каналі в YouTube український офіцер Анатолій Штефан. Також він повідомив, що окупанти зазнали втрат у результаті удару.

"У результаті влучного пострілу в районі Ясинуватської розв'язки був знищений кулеметний пункт противника. За даними розвідки, один окупант приєднався до бригади-200, ще один зализує рани", — розповів військовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня вперше з початку року російсько-окупаційні війська знову застосували артилерію калібру 152 мм. Вони отримали жорстку відповідь від ЗСУ і зазнали втрат.

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