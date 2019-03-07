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ЗСУ рознесли позицію "Л/ДНР": з'явилося потужне відео удару

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Українські воїни знищили кулеметний пункт "Л/ДНР" у районі Ясинуватської розв'язки.

Відео оприлюднив на каналі в YouTube український офіцер Анатолій Штефан. Також він повідомив, що окупанти зазнали втрат у результаті удару.

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"У результаті влучного пострілу в районі Ясинуватської розв'язки був знищений кулеметний пункт противника. За даними розвідки, один окупант приєднався до бригади-200, ще один зализує рани", — розповів військовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня вперше з початку року російсько-окупаційні війська знову застосували артилерію калібру 152 мм. Вони отримали жорстку відповідь від ЗСУ і зазнали втрат.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРтерористи "ДНР"ДНР
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Невероятный успех ВСУ ! Всего то пятый год войны, а уже уничтожен сарайчик пулеметная точка! Еще лет 300 и вааще победим!! Кремль в панике
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Ооо, какое МОЩНОЕ видео, какое МОООЩНОЕ видео, самое МООООЩНОЕ видео😂
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ZHAYVORONOK ANATOLIY
ZHAYVORONOK ANATOLIY
Скільки можна просити не пишіть і не виставляйте Хуйню!!! Це блядь від Порошенка навчились? Тільки щоб ляпнути і обісратися на цілу країну. Якщо хуярете то хуярьте і нікому нічого не пиздіть. Вже набридло читати заголовок, мов ми Берлін берем а відео хрень.
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