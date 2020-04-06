ЗСУ розгромили війська Путіна на Донбасі: безліч поранених, знищена техніка

За минулу добу, 5 квітня, українські військові на Донбасі вогнем поранили шість російських окупантів. ЗСУ знищили дві вантажівки російського виробництва і безпілотний літальний апарат "Застава", виготовлений на Уралі.

Також в результаті ворожого обстрілу був поранений український військовий, передає пресцентр штабу ООС.

Ворог 13 обстрілював позиції ЗСУ, застосовуючи міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції у Кам'янки, Гнутове, Старогнатівки і Авдіївки. В районі Водяного та Богданівки окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" обстріляли позиції ЗСУ близько Хутори Вільного і Кримського.

З початком поточної доби, 6 квітня, збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня озброєні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого отримав поранення один військовослужбовець зі складу ЗСУ.

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