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6 квітня • оновлено в 08:24
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/ Розслідування

ЗСУ розгромили війська Путіна на Донбасі: безліч поранених, знищена техніка

19.3т
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За минулу добу, 5 квітня, українські військові на Донбасі вогнем поранили шість російських окупантів. ЗСУ знищили дві вантажівки російського виробництва і безпілотний літальний апарат "Застава", виготовлений на Уралі.

Також в результаті ворожого обстрілу був поранений український військовий, передає пресцентр штабу ООС.

Ворог 13 обстрілював позиції ЗСУ, застосовуючи міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції у Кам'янки, Гнутове, Старогнатівки і Авдіївки. В районі Водяного та Богданівки окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" обстріляли позиції ЗСУ близько Хутори Вільного і Кримського.

З початком поточної доби, 6 квітня, збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня озброєні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого отримав поранення один військовослужбовець зі складу ЗСУ.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Збройні сили України ООС
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Киевлянин Злой
Киевлянин Злой
ШО ОПЯТЬ?!
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0
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вчера опять подорвались три ВСУшника 1-200 2-300 в этот же день от алкогольного отравления по-дох один ВСУшник. На сайте РусВесна и Новости новороссии есть их фамилия.
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5
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Пять а почему не десять.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Драго Кувалда, кукарекалка, все приукрашивать- паРашная традиция.
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