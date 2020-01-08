ЗСУ раптово вирішили озброїтися технікою волонтерів

Підрозділи українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі вводять до штатів, реєструють і ставлять на облік до військових частин техніку, яку раніше їм надали як гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook. Там наголосили, що підставою для цього стали рішення керівництва Генерального штабу ЗС України та наказ Командувача Об'єднаних сил.

Зокрема, як зауважив начальник відділу військової служби правопорядку Об'єднаного командного пункту ООС полковника Сергія Трачука, у підрозділах та з’єднаннях, розташованих у Донецькій та Луганській областях станом на 8 січня 2020 року обліковано понад 1600 транспортних засобів, переданих волонтерами та благодійними організаціями.

В ООС інвентаризують волонтерські автомобілі

"Всі без винятку волонтерські автомобілі мають бути інвентаризовані та введені до штатів підрозділів. Це забезпечить належний облік зазначеної техніки та дозволить її законну експлуатацію й обслуговування", – наголосив Трачук.

За його словами, з метою упорядкування питань щодо утримання волонтерської техніки розроблено алгоритм дій, відповідно до якого командування військової частини самостійно визначає оптимальну штатну чисельність автомобілів, необхідних для виконання завдань за призначенням. Після цього техніка приймається на бухгалтерський облік, отримує паспорт у Центральному автомобільному управлінні ЗС України, а також проходить відомчу реєстрацію у підрозділах Військової інспекції дорожнього руху за місцем постійної дислокації частини.

Зазначається, що нині військові частини зі складу Об'єднаних сил надали приблизно 900 пропозицій щодо введення автомобілів до штатів підрозділів, а процедуру переоформлення пройшли 294 транспортні засоби, які вже отримали реєстраційні документи та були допущені до подальшої експлуатації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Ігор Танцюра зажадав, щоб воїни ЗСУ повернули назад волонтерам автомобілі, які ті передали на потреби армії. Крім того, він заборонив надалі приймати подібні транспортні засоби.

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