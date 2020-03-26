Жоден український воїн не загинув і не був поранений під час бойових дій на Донбасі 25 березня.

Водночас збройні формування Російської Федерації минулої доби дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зокрема, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було скоєно п’ять обстрілів:

двічі поруч із Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм (5 мін) та гранатометів різних систем;

у районі населеного пункту Красногорівка – з ручного протитанкового гранатомета;

поруч із Пісками – з 82-мм міномета та автоматичного станкового гранатомета.

Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі поблизу Новолуганського – з 82-мм міномета (5 мін), гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Оріхового – з міномета калібру 120 мм (3 міни);

поряд із Кримським – зі 120-мм мінометів (20 мін).

Ситуація на Донбасі 25 березня mediarnbo.org

На зухвалу активність ворога військовослужбовці Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів.

Водночас із початку цієї доби російські окупаційні війська вкотре обстріляли наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, обстріл було зафіксовано поблизу Павлополя – з 82-мм міномета ворог випустив 15 мін.

Однак військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

"За нинішню добу втрат немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – підкреслили в штабі ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі 24 березня зазнали серйозних втрат особового складу, а також не дорахувалися однієї одиниці військової техніки.

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