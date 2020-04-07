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7 квітня • оновлено в 21:41
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ЗСУ потужно відповіли на провокації "Л/ДНР": терористи Путіна підраховують втрати

2.3т
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Військовослужбовці Об’єднаних сил потужно відбили зухвалу атаку російських найманців на Донбасі 7 квітня. Відчувши на собі результати відповіді українських захисників, окупанти негайно припиняли будь-яку активність.

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook, підкреслюючи, що з початку цієї доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. На щастя, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців ОС немає, тоді як втрати противника уточнюються.

Зазначається, що ворог вів вогонь по позиціях ЗСУ з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, станкові протитанкові гранатомети, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник поблизу Мар’їнки обстріляв позиції Об’єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, а біля Опитного – з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Також, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, окупанти здійснили підступний обстріл цивільного автомобіля поряд із населеним пунктом Красногорівка. За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 біля транспортного засобу одного з вітчизняних центральних телеканалів. На щастя, ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав.

Терористи "ДНР" обстріляли автомобіль українських журналістів

Терористи "ДНР" обстріляли автомобіль українських журналістів

Крім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ із напрямку населеного пункту Голубівське випустили по околицях Новотошківського сім мін калібру 120 мм. Однак прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили вчасно припинили усі ворожі провокації.

В штабі Операції об’єднаних сил додали, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "ТИША" дотримується.

Водночас підкреслюється, що випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 6 квітня, російські окупаційні війська вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Вогнем у відповідь ЗСУ поранили одного окупанта.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України терористи "ДНР"
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вчера при пожаре на Донбассе в тяжёлом состояние были доставлены 4 ВСУшника.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
марина лисничук,представь,человек ест гречку купленную в нереальном количестве и читает твой заголовок,это смерть мгновенная,от смеха поперхнулся и лапти.
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Golan Sim
Golan Sim
Разумеется, нашим у,пор,отым адептам майдана крайне необходимо сор,вать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому подлые ОБС,ТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом наши майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
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