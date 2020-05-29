ЗСУ потужно вдарили по найманцям Росії на Донбасі: у ворога серйозні втрати

ЗСУ ліквідували одного та поранили чотирьох терористів

За минулу добу, 29 травня, російські окупаційні війська сім раз обстріляли позиції ОС на Донбасі. Втрат серед ЗСУ немає.

Проти українських військових ворог застосовував заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Українські воїни давали жорстку відповідь і придушували ворожий вогонь підручними засобами. За даними розвідки, 28 травня наші воїни ліквідували одного та поранили чотирьох окупантів. Також був знищений один міномет противника", – відмічено в повідомленні.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь поблизу Павлополя, Широкіного та Старогнатовки.

У ЗСУ зазначили, що російські найманці відкривали вогонь з озброєння, яке давно має бути відведеним від лінії бойового зіткнення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог вів вогонь біля Кримського та Богданівки.

Український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц) додав, що врати російсько-окупаційних військ склали 5 осіб з них:

Безповоротні (200) – 1 (1 - 4 омсбр).

Санітарні (300) – 4 (2– 4 омсбр, 1 - 1 омсбр, 1 - 3 омсбр).

Втрати ОВТ: 1 (один) міномет, калібр 82 мм 4-ї омсбр

З початку поточної доби, 29 травня, російські збройні формування в районі відповідальності ОТГ "Схід" недалеко від населеного пункту Богданівка вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець.

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